Biontech: Kind (12) stirbt nach Corona-Impfung - Behörde reagiert geschockt

Impfung eines 12-Jährigen in Finnland mit dem Biontech-Vakzin.

Tragischer Todesfall in Cuxhaven: Nach einer Corona-Impfung mit Biontech ist ein Mädchen gestorben

Unklar ist jedoch, ob es einen Zusammenhang gibt. Das wird derzeit untersucht

Das Kind litt zudem unter Vorerkrankungen

Im Landkreis Cuxhaven ist ein zwölfjähriges Kind gestorben, wenige Tage nachdem es die zweite Impfung gegen das Coronavirus bekam. Eine Sprecherin des Landkreises erklärte dem NDR, dass der Fall öffentlich gemacht werde, um Gerüchten in den sozialen Medien vorzubeugen.

Wie der Landkreis mitteilte, litt das Kind an Vorerkrankungen. Vor wenigen Tagen habe es die zweite Impfdosis des Biontech/Pfizer-Impfstoffes bekommen - zwei Tage später sei das Kind gestorben.

Impfung mit Todesfolge "extrem selten"

Weil zwischen Impfung und Tod des Kindes so wenig Zeit lag, ordnete das Gesundheitsamt eine Untersuchung an. Laut NDR halten die Expertinnen und Experten des Rechtsmedizinischen Instituts am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf dem vorläufigen Obduktionsprotokoll zufolge für möglich, dass der Tod auf die Impfung zurückzuführen ist. Allerdings könne im Hinblick auf die Vorerkrankungen des Kindes eine andere Todesursache nicht ausgeschlossen werden. Lesen Sie hier: Paul-Ehrlich-Institut untersuchte 1000 Todesfälle nach Corona-Impfung.

"Wir sehen uns hier mit einem besonders tragischen Fall konfrontiert", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Cuxhaven, Kai Dehne, dem NDR. Ihm zufolge wäre der Tod nach einer Impfung zwar "extrem selten", "aber die betroffene Familie trifft das mit aller Unbarmherzigkeit zu 100 Prozent", so Dehne. Den Angehörigen sprach er sein Mitgefühl aus.

