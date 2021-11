China war 2020 für 31 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich

Do, 04.11.2021, 12.50 Uhr

China war 2020 für 31 Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Das geht aus dem Klimabericht des Forschungsprojekts Global Carbon Project 2021 hervor. of smog and pollution in China.