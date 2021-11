Viele Tote bei Explosion in Treibstofflager in Sierra Leone

Sa, 06.11.2021, 11.51 Uhr

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in Sierra Leones Hauptstadt Freetown sterben nach Angaben des Roten Kreuzes dutzende Menschen. Bislang wurden 80 Leichen gefunden, der Rettungseinsatz dauert an.