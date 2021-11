Afghanen warten stundenlang auf Nahrungsmittel-Hilfen

So, 07.11.2021, 15.09 Uhr

In Kabul stehen zahlreiche Menschen stundenlang für einen Sack Reis oder Mehl an, den das Welternährungsprogramm an Bedürftige verteilt. Laut UNO leidet fast jeder zweite Afghane unter Nahrungsmittelknappheit.