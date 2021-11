Nach aufgehobenem Einreiseverbot fliegen Geimpfte wieder in die USA

Mo, 08.11.2021, 14.26 Uhr

Nachdem die USA das Einreiseverbot für Geimpfte wieder aufgehoben haben, bilden sich an den Check-In-Schaltern am Flughafen von Frankfurt am Main lange Schlangen.