Nach Flutkatastrophe: Streckenabschnitt der Ahrtalbahn wiedereröffnet

Mo, 08.11.2021, 20.00 Uhr

Fast vier Monate nach der verheerenden Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind Teile des Ahrtals wieder an den Bahnverkehr angeschlossen worden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sowie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD)nahmen an der feierlichen ersten Zugfahrt teil.