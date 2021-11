Corona: Schwere Vorwürfe gegen Lanz & ZDF ++ Booster für alle schon früher?

Vor dem Corona-Gipfel betont Spahn in einem Schreiben an alle Fachärzte, dass es auch früher einen Booster geben kann. Mehr im Blog.

Jens Spahn sieht in einer "2G plus"-Regelung eine Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen

An der Sendung "Markus Lanz" gibt es Kritik, weil eine irreführende Grafik gezeigt wurde

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen

Die Stiko plant die Booster-Impfungen künftig für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen

Das RKI meldet mit 52.826 neuen Positiv-Tests einen neuen höchsten Tageswert

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland wird jeden Tag dramatischer. Täglich brechen die vom Robert Koch-Institut (RKI) neue Rekorde. Die Politik plant daher nun die Wiedereinführung harter Maßnahmen. Morgen soll im Bundestag über eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt werden.

Ebenfalls morgen sollen Bund und Länder auf einem neuen Corona-Gipfel über weitere Maßnahmen beraten. Dabei könnte es auch um eine Impfpflicht bei bestimmten Gruppen gehen. Außerdem wird die bundesweite Einführung von 2G oder gar 2G plus diskutiert.

Derweil plant die Ständige Impfkommission (Stiko) nach Aussage ihres Vorsitzenden Thomas Mertens, die Booster-Impfungen künftig für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen. Im ZDF sagte Mertens, man werde erneut beraten und es werde nicht lange dauern, bis die Empfehlung komme. Die deutschen Hausärzte hingegen warnen vor einem Verteilungskampf bei den Auffrischungsimpfungen – und lehnen entsprechend Booster für jeden zum jetzigen Zeitpunkt ab.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 52.826 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 319,5 – gegenüber 312,4 am Vortag. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Mittwoch, 17. November – Spahn: Haben genug Impfdosen für Auffrischimpfungen

10.45 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn sieht in einer "2G plus"-Regelung eine Möglichkeit, die Corona-Pandemie einzudämmen. Es gebe Modelle, dass ein Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Test den sogenannten R-Wert um 0,5 senken könne, sagt Spahn bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". Dieser gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter oder eine Infizierte im Schnitt ansteckt. Liegt er wie derzeit über eins, steigt die Zahl der Corona-Fälle weiter an.

Außerdem sagte Spahn, dass Deutschland genug Impfdosen für Auffrischimpfungen habe. "Wir haben alles in allem aus heutiger Sicht bis Ende des Jahres genug Impfstoff, um das zu machen", sagt der CDU-Politiker bei der "Süddeutschen Zeitung". "Wir haben sogar einen Teil unserer Covax-Spenden, also internationalen Spenden mit Biontech, jetzt aus Dezember in den Januar und Februar geschoben, um in Deutschland für diese Dinge genug Impfstoff zu haben."

Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Zuvor hatte Spahn gegenüber den Ärzten in Deutschland deutlich gemacht, dass alle Personen ab 18 Jahren in Deutschland auch schon vor Ablauf der Frist von sechs Monaten nach der letzten Impfung eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bekommen können.

"Markus Lanz": Kritik nach Grafik zu Impfungen in Talkshow

10.39 Uhr: In der Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz" vom vergangenen Mittwoch war eine Grafik mit der Überschrift "Der Impfeffekt" bezogen auf die Altersgruppe 60 plus gezeigt worden. Diese zeigte, dass die Corona-Impfung bei älteren Menschen angeblich schlechter wirke. "Dabei kam es zu einer irreführenden Interpretation dieser statistischen Darstellung", hieß es vom ZDF auf Anfrage der "FAZ". "Der daraus resultierende Eindruck, die Impfung wirke in der genannten Altersgruppe weniger als bisher angenommen, ist unzutreffend."

Die Grafik hatte ohne sichtbare Quellenangabe ein Balkendiagramm mit mehreren Kategorien abgebildet. Die prozentualen Anteile, die auf Ungeimpfte und Geimpfte in der Altersgruppe ab 60 entfallen sollen, wurden farblich hervorgehoben: Zu sehen war das prozentuale Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften an sich, der jeweilige Anteil unter den Infektionen, den Infektionen mit Krankenhausaufenthalt, den Infektionen mit intensivmedizinischer Behandlung sowie der jeweilige Anteil an gestorbenen Infizierten. Die Zahlen bezogen sich auf mehrere Wochen im Oktober.

Österreich verschärft Einreiseregeln

10.21 Uhr: Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen negativen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden bei der Einreise ab Montag nicht mehr akzeptiert. Nur noch für Grenzpendler sind diese ungenaueren Tests gültig, wie aus einer Verordnung hervorging, die am Dienstagabend öffentlich gemacht wurde.

Grundsätzlich gilt jedoch für Deutsche eine Reisewarnung, da die Bundesregierung seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstuft. Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

