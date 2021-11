Berlin. Booster-Impfungen erscheinen als einzige Möglichkeit die vierte Welle zu brechen. So will der Corona-Gipfel nun die Weichen stellen.

Wir befinden uns mittlerweile in der vierten Corona-Welle. Aufgrund der zu niedrigen Impfquote steigen die Zahlen enorm an. Die Stiko spricht deshalb eine neue Empfehlung aus.

Pandemie Booster-Impfung: Was der Corona-Gipfel beschließen will

Die vierte Welle der Corona-Pandemie in Deutschland lässt die Infektionszahlen in Rekordhöhen schießen. Die Krankenhäuser stehen kurz vor der Überlastung oder haben diese Grenze mancherorts schon erreicht. Darum konzentriert sich die Corona-Politik mit großen Hoffnungen auf die Booster-Impfungen. Beim anstehenden Gipfel zwischen Bund und Ländern am Donnerstag, steht das Thema weit oben auf der Agenda.

Denn Bundesregierung und Experten wie Christian Drosten sind sich einig: Was es jetzt braucht, sind so schnell wie möglich Booster-Impfungen für alle. Das Bundesgesundheitsministerium hat am Mittwoch bereits 20 bis 25 Millionen Auffrischimpfungen bis Ende des Jahres als Ziel ausgegeben. Die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna stünden dafür ausreichend zur Verfügung.

Corona-Gipfel will Bundesländer für Booster-Impfungen in die Pflicht nehmen

Doch darüber, wie der Impfstoff in den Arm der Impfwilligen kommt, besteht Unklarheit. Nicht alle Bundesländer wollen dafür bereits geschlossene Impfzentren wiedereröffnen. Hausärzte warnen gleichzeitig davor, einen möglichen Ansturm nicht alleine stemmen zu können.

Bund und Ländern wollen daher beim Corona-Gipfel mehrere Maßnahmen beschließen, um die Impf-Logistik zu stärken und das Tempo der Impfkampagne zu beschleunigen. Dafür sollen aber die Bundesländer weiter hauptverantwortlich sein. Das geht aus einer vorläufigen Beschlussvorlage zum Gipfel hervor, die dieser Redaktion vorliegt. Da es sich womöglich nicht um die endgültige Vorlage handelt, könnte sich ihr Inhalt noch ändern.

Diese Maßnahmen für Booster-Impfungen könnten verabschiedet werden:

Alle Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre sollen prinzipiell eine Booster-Impfung sechs Monate nach Verabreichung der zweiten Dosis erhalten können

Die Länder sollen die dafür notwendigen Kapazitäten selbst schaffen und die Impfmöglichkeiten ausweiten

Haus- und Betriebsärzte werden dazu angehalten "intensiv" die Auffrischungsimpfungen anzubieten

Als Anreiz soll die Vergütung für jede Impfung erhöht werden

Die Bundesländer sollen alle Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre gezielt anschreiben und schrittweise zur Impfung einladen

(jas mit dpa)

