Corona in Österreich: Impfpflicht für alle und harter Lockdown kommen

Berlin Österreich leitet im Kampf gegen die vierte Welle drastische Schritte ein. Das Land kündigt eine Impfpflicht sowie einen Lockdown an.

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich zu. Die Impfkampagne soll nun auch für Kinder unter 12 Jahren ausgeweitet werden.

Pandemie Corona: Österreich kündigt Impfpflicht und Lockdown an

Österreich leidet unter einer massiven vierten Corona-Welle. Im Kampf gegen die Pandemie leitet das Nachbarland deshalb nun drastische Schritte ein: Am Freitag hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg einen erneuten harten Lockdown und eine bundesweite Impfpflicht angekündigt.

Österreich führt bundesweite Impfpflicht ein

Bund und Länder haben sich auf diese Maßnahmen geeinigt. Die landesweiten Ausgangsbeschränkungen sollen nach zehn Tagen bewertet und maximal 20 Tage gelten. Bereits am Montag treten die neuen Corona-Regeln in Österreich in Kraft: Nur noch aus dringenden Gründen darf das Haus dann verlassen werden. Schulen und Kindergärten sollen den Angaben zufolge aber offen bleiben.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die bundesweite Impfpflicht soll ab 1. Februar gelten. "Wir wollen keine fünfte Welle, wir wollen keine sechste und siebte Welle", begründete Kanzler Schallenberg den Beschluss. Das Virus werde nicht weggehen, sondern bleiben.

Österreich: Lockdown galt bisher nur für Ungeimpfte

Bisher hatten die Einschränkungen im Nachbarland vor allem Personen ohne Corona-Impfung betroffen. Die nun verkündeten Beschlüsse treffen allerdings jetzt auch die Geimpften, weil die bisherigen Maßnahmen die Welle nicht brechen können.

Die Infektionszahlen in Österreich explodieren derzeit, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1000 pro 100.000 Einwohner. (afp/dpa/fmg)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de