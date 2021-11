Niederlande: Erneute Krawalle bei Corona-Protesten

So, 21.11.2021, 09.50 Uhr

Bei Protesten gegen die Corona-Beschränkungen kommt es in den Niederlanden zur zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen. In Den Haag setzen hunderte Menschen Fahrräder in Brand und bewerfen Polizisten mit Steinen und anderen Gegenständen. Es kommt zu mehreren Festnahmen.