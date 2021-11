Spahn: Corona-Impfung ist "moralische Verpflichtung"

Mo, 22.11.2021, 11.51 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht in der Corona-Impfung eine "moralische Verpflichtung": "Man möchte ja manch einen in die Intensivstation zerren, damit er sieht, welches Leid da herrscht", sagte Spahn in Berlin.