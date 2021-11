Biden und Harris helfen zu Thanksgiving in Suppenküche aus

Mi, 24.11.2021, 08.40 Uhr

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris haben in einer Einrichtung in Washington beim Zusammenstellen von Thanksgiving-Mahlzeiten für Arme geholfen. Mit dabei waren auch First Lady Jill Biden und Second Gentleman Doug Emhoff.