Todesfahrer von Waukesha des sechsfachen Mordes beschuldigt

Mi, 24.11.2021, 10.11 Uhr

Am Sonntag rast ein 39-Jähriger mit seinem Auto in einen Weihnachts-Umzug in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin - nun wirft ihm die Justiz sechsfachen Mord vor. Zuletzt erlag ein Kind im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.