Tote bei Minenunglück in Russland

Do, 25.11.2021, 10.55 Uhr

Bei einem Unglück in einem Kohlebergwerk in Sibirien in Russland sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Die Unglücksursache war zunächst unklar.