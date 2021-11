Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor aufgestellt

Fr, 26.11.2021, 15.46 Uhr

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin ist ein großer Chanukka-Leuchter aufgestellt worden. Anlass ist das jüdische Lichterfest, das am Sonntag beginnt. Das achttägige Fest erinnert an die Weihe des neu errichteten Tempels im antiken Jerusalem.