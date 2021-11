Niederlande: 61 Flugpassagiere aus Südafrika positiv auf Coronavirus getestet

Sa, 27.11.2021, 11.20 Uhr

In den Niederlanden sind 61 Flugpassagiere aus Südafrika bei ihrer Ankunft in Amsterdam positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie wurden in einem Quarantänehotel nahe des Flughafens untergebracht. Es werde nun untersucht, ob sie sich mit der neuen Virusvariante Omikron angesteckt haben.