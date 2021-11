Corona-Gipfel am Dienstag: Wann ist die Pressekonferenz mit Merkel?

Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder treffen sich am Dienstag zu einem Corona-Gipfel.

Mehrere Politiker, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, hatten auf ein schnelles Treffen gedrängt, um sich über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten und gegebenfalls abzustimmen. Der Beginn des Corona-Gipfels ist auf 13 Uhr angesetzt. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel vorgezogen: Das könnte beschlossen werden

Ob und wann im Anschluss eine Pressekonferenz stattfindet, steht bisher nicht fest. Traditionell wendet sich Merkel jedoch nach solchen Corona-Gipfeln immer an die Bürger und Bürgerinnen, um die Ergebnisse der Beratungen zu verkünden.

Neue Corona-Regeln: Widerstand aus Bundesländern wohl nicht zu erwarten

Merkel, Scholz und die Ministerpräsidenten treffen sich nicht in Persona, sondern schalten sich zu einer Telefonkonferenz zusammen. Wann eine mögliche Pressekonferenz stattfindet, hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie schnell sich die Beteiligten auf eine gemeinsame Linie einigen können.

Angesichts der dramatischen Lage in vielen Bundesländern ist zumindest nicht davon auszugehen, dass es großen Widerstand aus den Reihen der Ministerpräsidenten und -präsidentinnen bezüglich schärferer Corona-Regeln geben wird.

Selbst Bundesländer, die in der zweiten und dritten Welle weniger hohe Fallzahlen aufwiesen, sind nun stark betroffen. Beispielsweise zu sehen an Mecklenburg-Vorpommern, welches am Montag mit 9,87 die dritthöchste Hospitalisierungsrate unter den Bundesländern aufwies.

Corona-Gipfel: Urteil zur Bundesnotbremse wird entscheidend

Was überhaupt an Maßnahmen möglich ist, werden wohl bereits am Vormittag die Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe mitbestimmen. Dann wird ein Urteil zur Rechtmäßigkeit der Bundesnotbremse erwartet. Das zugehörige Gesetz gilt zwar schon seit dem 30. Juni nicht mehr, dennoch dürfte es einen großen Einfluß haben, wie das Gericht Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Schulschließungen bewertet.

Die FDP hatte zu Beginn des Jahres deutlich gegen das Gesetz zur Bundesnotbremse argumentiert und gegen dessen Verabschiedung gestimmt. Die Liberalen argumentierten mit einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte. Nun aber ist die FDP nicht mehr in der Opposition sondern Teil der Ampel-Koalition. Womöglich ein Grund warum sich die Mitglieder des Parteienbündnisses in der Öffentlichkeit auffällig mit Aussagen zu schärferen Maßnahmen zurückhielten und das Urteil aus Karlsruhe abwarten wollen.

