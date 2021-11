Bundesverfassungsgericht zu Lockdown: In Karlsruhe haben sie die Ruhe weg

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurückgewiesen: Sie seien "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.

Das Corona-Notbremse-Urteil war keine Überraschung. Es war absehbar nach der Erfahrung der letzten zwei Jahre, denn das Bundesverfassungsgericht hat eigentlich jede Maßnahme abgesegnet, von der sich die Bundesregierung ein Ende der Pandemie erhofft hat. Wäre Gefahr in Verzug gewesen, hätte der Senat das Gesetz gleich im Frühjahr vorläufig gestoppt.



Miguel Sanches, Politik-Korrespondent der Funke Mediengruppe. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Wunderlich ist, dass die Richter schon am 19. November eine Entscheidung getroffen haben und dann mit der Veröffentlichung fast zwei Wochen gewartet haben, während die Parteien in Berlin über neue Maßnahmen stritten. In Karlsruhe haben sie die Ruhe weg.

Olaf Scholz hat jetzt zumindest juristisch freie Hand, anders gesagt: Karlsruhe ist kein Alibi für Nichtstun, kein Vorwand, um abzuwarten.

Wer macht Corona-Politik? Ampel muss für Klarheit sorgen

Die „Ampel“-Parteien müssen jetzt für Klarheit sorgen und erklären, was sie tun wollen, um eine weitere Verschärfung der Pandemie zu verhindern.

Ein Grundproblem dieses Urteils ist, dass sich die Richterinnen und Richter – selbst natürlich keine Epidemiologen – auf das Robert Koch-Institut (RKI) stützen.

Das RKI liefert die Blaupause für die politischen Maßnahmen und für das grüne Licht aus Karlsruhe.

Wer kontrolliert eigentlich das RKI? Und machen im Endergebnis Virologen Politik?

