Corona-Gipfel: Konzerte & Bundesliga – Diese Regeln drohen jetzt

Berlin Beim Corona-Gipfel werden wohl auch für Konzerte und Sportgroßveranstaltungen neue Regeln beschlossen. Lesen Sie hier, was geplant ist.

Wer zum Friseur, zum Einkaufen oder zum Sport gehen möchte, muss sich vorher informieren, welche Coronaregeln dort gelten - 2G, 3G oder doch 2G Plus. Auch von Bundesland zu Bundesland sind die Zutrittsbeschränkungen verschieden. Ein Überblick.

Friseur, Sport und Co.: Wo welche Coronaregeln gelten

Pandemiebekämpfung Corona-Gipfel: Was jetzt für Konzerte und Bundesliga droht

"Die Kontakte müssen runter." Das sagte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstagmorgen, wenige Stunden vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Die Runde mit Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) wird sich auf schärfere Corona-Regeln einigen, so viel steht fest. Die werden auch Konzerte, Sportgroßveranstaltungen und ähnliche Ereignisse betreffen.

Konzerte und Bundesliga: Diese Regeln sollen beschlossen werden

In der Beschlussvorlage, die dieser Redaktion vorliegt, heißt es dazu: "Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen werden deutlich eingeschränkt:" Die Auslastung soll begrenzt werden, außerdem wird "eine absolute Obergrenze von Zuschauenden festgelegt".

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sollen nur 30 Prozent der Kapazität genutzt werden dürfen, bis zu einem Maximum von 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Bei Veranstaltungen im Freien sollen ebenfalls nur 30 Prozent der Kapazität genutzt werden dürfen, bis zu einem Maximum von 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Zudem soll hier die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gelten.

Außerdem "gilt wie auch sonst" die 2G-Regel, die ergänzend auf 2G plus ausgeweitet werden kann.

In einigen Bundesländer werden Regeln noch schärfer werden

Die Regeln sollen "bundesweit einheitliche Mindeststandarts" sein. Zusätzlich soll das Infektionsschutzgesetz so geändert werden, dass in den Bundesländern mit hohem Infektionsgeschehen noch härtere Regeln erlassen werden können. In der Beschlussvorlage wird das Beispiel "Schließung von Gaststätten" angeführt.

Es ist also absehbar, dass einige Länder wohl Konzerte ganz untersagen, oder Begegnungen in der Bundesliga (und andere Sportgroßveranstaltungen) wieder als Geisterspiele stattfinden lassen werden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Dienstag nach dem digitalen Bund-Länder-Gespräch bereits angekündigt, dass sich die Runde einig gewesen sei, "dass im Fußball etwas passieren muss".

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SDP) hatte erklärt, dass das Meinungsbild hier noch "von null bis 30 Prozent der Stadion-Kapazitäten reicht".

In Sachsen hat bereits ein Spiel vor leeren Rängen stattgefunden.

Konzerte und Veranstaltungen: Branche rechnet mit vielen Absagen

Die Veranstaltungsbranche erwartet sogar, dass viele Konzerte und andere Veranstaltungen ganz abgesagt werden. Seit Wochen hätten die Unternehmen mit viel Personalaufwand ihre Veranstaltungen auf das 2G-Modell umgestellt. "Viele Karteninhaber wollen seitdem ihr Eintrittsgeld zurückhaben", sagte Jens Michow, der Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

"Wenn jetzt noch erwartet wird, dass die 2G auch noch ein negatives Testergebnis vorlegen müssen, werden wir die meisten Veranstaltungen absagen müssen." Das liegt unter anderem daran, dass die Veranstalter nicht entscheiden können – oder wollen – welches Ticket am Eingang gültig ist, und wer auf Grund von Kapazitätsbeschränkungen wieder nach Hause muss.

"Nach welchen Kriterien sollen die Veranstalter bei Konzerten, bei denen bereits 2019 der größte Teil der Karten verkauft wurde, entscheiden, wen sie reinlassen und wen sie nach Hause schicken?", gab Michow zu Bedenken. Das sei unzumutbar, erhöhe den Personalaufwand und entrüste die Menschen mit Eintrittskarten.

Schärfere Corona-Regeln: Was Bund und Länder planen

Veranstaltung wegen Corona abgesagt: Was ist mit meinem Ticket?

Unabhängig von den erwarteten Regel-Verschärfungen gibt es seit dem 20. Mai 2020 die sogenannte Gutscheinlösung. Das bedeutet, dass Verbaucherinnen unter bestimmten Voraussetzungen kein Geld zurück bekommen, sondern "im Zweifel Gutscheine akzeptieren" müssen, wie die Verbraucherzentrale NRW schreibt.

Das Gesetz gilt rückwirkend für alle Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden. Allerdings können Kundinnen die Auszahlung des Gutscheinwerts verlangen, wenn dieser bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst werden kann.

Für Tickets, die nach nach dem 8. März 2020 gekauft wurden, gilt: Wenn eine Veranstaltung wegen aktuell geltender Corona-Schutzverordnung nicht wie geplant stattfindet, ist die Durchführung der Veranstaltung rechtlich unmöglich. Der Kaufpreis, inklusive Vorverkaufsgebühr, kann dann zurückverlangt werden.

Konzert wird wegen Corona verschoben

Wird das Konzert wegen Corona verschoben, müssen Verbraucher dies nicht einfach hinnehmen. Wer am neuen Termin keine Zeit hat, kann aus Sicht der Verbraucherzentrale sein Geld zurückverlangen. Auch wichtig: "Etwaige Klauseln in den AGB, die eine Rückgabe des Tickets nur bei genereller Absage des Konzertes gestatten, sind unserer Ansicht nach unwirksam", heißt es auf der Website der Verbraucherzentrale.

Dauerkarten: Einzelpreis zurückfordern

Auch Besitzer von Dauerkarten können Geld zurückfordern. Dazu muss der Preis der einzelnen Veranstaltung ermittelt werden, der dann erstattet werden muss. Aus Sicht der Verbraucherzentrale auch dann, "wenn es in den AGB anders steht". Das Gutschein-Gesetz gilt auch hier. (pcl/mit dpa)

