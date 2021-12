Corona-Regeln: 2G plus plus - Was dahinter steckt

Berlin "Geimpft oder genesen": Die 2G-Regel könnte mancherorts bald noch verschärft werden. Was hinter dem Prinzip "2G plus plus" steckt.

Pandemie Corona-Regeln in Deutschland: Kommt bald "2G plus plus"?

Geimpft und genesen: Das verbirgt sich hinter der 2G-Regel. Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern am Donnerstag soll sie künftig bundesweit gelten – mit wenigen Ausnahmen. Mancherorts gilt schon jetzt 2G plus – also "geimpft oder genesen plus tagesaktueller Corona-Test". Für Ungeimpfte gilt damit de facto ein Lockdown. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel: Alle neuen Beschlüsse und Regeln im Überblick

Demnach müssen sich selbst Geimpfte testen lassen, um Zugang zu Veranstaltungen zu bekommen. Doch womöglich reicht auch das nicht aus. Deshalb diskutieren Fachleute und Politiker, ob man für Orte, an denen besonders viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, 2G plus plus einführen sollte. Was bedeutet das?

2G plus plus: Was bedeutet die Regel?

Geimpft oder genesen plus tagesaktueller Corona-Test von einer zugelassenen Teststelle plus FFP2-Maske: Das ist das Konzept von 2G plus plus. Diese besonders strenge Corona-Regel gilt schon jetzt in manchen Krankenhäusern. Lesen Sie mehr: Corona: Wut-Video zu Testpflicht – Uni reagiert sofort

Die Helios Klinik Bad Gandersheim etwa weist auf ihrer Website darauf hin, dass Patientenbesuche in dem niedersächsischen Klinikum nur unter diesen Bedingungen erlaubt sind. Der Fußballverein Arminia Bielefeld führte seine Jahreshauptversammlung unter diesen Vorzeichen durch.

2G plus plus: Was für ein Test ist zulässig?

2G plus plus ist noch keine offizielle Regel. Das heißt, die Betreiberinnen und Inhaber von Cafés und Restaurants und Organisatoren von Veranstaltungen entscheiden vorerst selbst, ob sie die verschärfte Regel anwenden und wie sie sie auslegen. Dazu gehört etwa, ob ein Antigen-Schnelltest anerkannt wird, ob es ein Selbsttest sein darf oder ob er in einer offiziellen Teststelle durchgeführt werden muss. Theoretisch kann auch ein PCR-Test verlangt werden, der jedoch in der Regel selbst bezahlt werden muss. Mindestens ein Antigen-Schnelltest pro Woche in öffentlichen Teststellen ist für jede Person kostenlos. (mja)

