Bergeweise Modemüll: Billigklamotten landen in der Atacama-Wüste

Mi, 08.12.2021, 07.18 Uhr

In der Atacama-Wüste in Chile findet sich bergeweise Textilmüll unter anderem aus Europa: Zehntausende Tonnen Altkleider und nicht verkaufte Artikel werden jedes Jahr in der Natur entsorgt.