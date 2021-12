Booster und 2G plus: In diesen Ländern entfällt die Testpflicht mit der 3. Impfung

Corona-Impfung In diesen Ländern entfällt die Testpflicht für Geboosterte

Das Robert-Koch-Institut hat in Deutschland binnen 24 Stunden 527 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert, der Inzidenzwert liegt mittlerweile bei 427. Die stagnierende Inzidenz könnte laut RKI ein Indikator für die Wirksamkeit der Kontaktbeschränkungen sein.

Mehr als 500 Corona-Tote an einem Tag

Berlin In einigen Bundesländern müssen Geboosterte trotz 2G plus keinen Test mehr vorweisen. Kommt die Neuerung bald in ganz Deutschland?