Niederländische Prinzessin Amalia soll Deutschen lieben

Kronprinzessin Amalia in offizieller Mission: Einen Tag nach ihrem 18. Geburtstag besuchte sie mit ihrem Vater König Willem-Alexander und ihrer Mutter König Máxima das Parlament in Den Haag.

Sie singt gerne, sie liebt ihr Pferd Mojito und sie mag deutsche Jungs, weil die so gute Manieren hätten: Das erfuhren die Niederländer über ihre Kronprinzessin Amalia aus einer autorisierten Biografie, die anlässlich ihres 18. Geburtstags erschienen für die sie mit der Autorin Claudia de Breij sprach.

Jetzt kommt heraus: Die Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima wusste offenbar genau, wovon sie sprach, als sie die deutschen Jungs lobte. Ihr Freund, so erfuhr das Magazin „Bunte“, soll aus dem Münsterland kommen.

19 Jahre alt soll er sein, aus einer Unternehmerfamilie stammen und in den Niederlanden studieren. Vor einem halben Jahr lernten sie sich dem Bericht nach auf einer Party kennen. Niederländische Touristen erwischten die beiden bereits am US-Feiertag Thanksgiving Ende November bei einem gemeinsamen Urlaub in New York und zückten die Handykameras. Die Fotos zeigen die beiden, wie sie Händchen haltend über die Brooklyn Bridge schlendern. Für einen Kuss zogen sie ihre Atemschutzmasken ab.

In New York hatten schon Amalias Eltern erste Dates

Schon Amalias Eltern nutzen einst die Anonymität der Metropole und hatten ihre ersten Verabredungen in New York. Damals, um die Jahrtausendwende, waren Smartphones allerdings noch unbekannt.

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, so ihr vollständiger Name, wuchs wie ihre Schwestern Alexia(16) und Ariane (14) weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit auf. Im Juni hat sie ihr Abitur gemacht. Bevor sie ein Studium beginnt, will sie Praktika machen. Genug Zeit für die Liebe bleibt da bestimmt auch.

Prinzessin geht zum Psychologen

Dem niederländischen Steuerzahler leiht sie dabei nicht auf der Tasche: Während ihrer gesamten Studienzeit will sie auf 1,6 Millionen Euro Apanage verzichten. „Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit“, schrieb sie an Premier Mark Rutte. Respekt gewann sie auch durch ihr Bekenntnis, einen Psychologen aufzusuchen.

Doch die Oranje-Prinzessin muss sich nun auch kritisch beäugen lassen. So kritisierte die Zeitung ´´De Telegraaf´´, dass Amalia ihren Geburtstag mit rund 100 Gästen gefeiert habe. Die Regierung empfiehlt, wegen der Pandemie nicht mehr als vier Gäste zu empfangen. Allerdings hatte sie trotz Dezember-Witterung draußen gefeiert – im Garten des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag. (ost)

