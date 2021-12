Mirco Nontschew: Beerdigung soll in Kürze stattfinden

Der kürzlich im Alter von nur 52 Jahren verstorbene Comedian Mirco Nontschew soll im Januar beerdigt werden. Das gab sein Manager Bertram Riedel gegenüber dem Sender RTL bekannt. Die Beisetzung werde "im engsten Familienkreis erfolgen", so Riedel. Die Familie Nontschews habe es abgelehnt, den exakten Termin öffentlich zu machen.

Riedel war es auch, der in der "Bild"-Zeitung ein vorliegendes Obduktionsergebnis bestätigt hatte. Demnach sei bei Nontschew eine natürliche Todesursache festgestellt worden. "Er ist eines natürlichen Todes verstorben", wird Riedel zitiert.

Nontschew: Familie bittet um ein Ende der Spekulationen

Über die Hintergründe von Nontschews Tod war in der Öffentlichkeit viel spekuliert worden. Die Familie hatte daher auch darum gebeten, keine weiteren Vermutungen zu äußern und die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Nontschew, der als Ensemble-Mitglied von "RTL Samstag Nacht" in den 90er Jahren einem Millionenpublikum bekannt wurde, war am 3. Dezember tot in seiner Wohnung in Berlin gefunden worden. Die Polizei hatte nach dem Fund der Leiche erklärt, bislang deute nichts auf ein Fremdverschulden hin. (fmg/dpa)

