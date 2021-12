Lange Schlangen vor US-Testzentren

Do, 23.12.2021, 20.05 Uhr

In einem Drive-in-Testzentrum in Miami in Florida haben sich lange Schlangen gebildet. Viele Bürger wollen sich vor den Feiertagen noch einmal testen lassen. In den USA ist Omikron schon die vorherrschende Virusvariante.