Corona: Urlaub trotz Omikron – Was sich in der EU jetzt ändert

Deutschland befindet sich angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einer neuen Phase der Pandemie. Eine Eindämmung könne nun nur noch "auf die wichtigsten Bereiche konzentriert werden", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin.

Nach zwei Jahren Pandemie ist es fast schon zur Gewohnheit geworden, dass zur Urlaubsplanung auch das Überprüfen der Infektionszahlen und Corona-Regeln vor Ort gehört. Vor der Reise gilt es auch, sich über die Einreisebestimmungen zu informieren: Dürfen nur Geimpfte und Genesene einreisen? Braucht man trotzdem einen negativen Testbescheid?

Die Bestimmungen können von Land zu Land stark voneinander abweichen. Zum 1. Februar soll es zumindest innerhalb der Europäischen Union für Reisende einfacher werden. Die 27 Mitgliedsländer wollen ihre Einreiseregeln harmonisieren. Den Ausschlag gibt dann der jeweilige Status des Reisenden und nicht mehr die Infektionslage im Herkunftsland. Denn die hoch ansteckende Omikron-Variante herrscht inzwischen EU-weit vor.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reisen trotz Corona: Was ändert sich ab dem 1. Februar?

Geimpfte oder Genesene sollen für die Einreise in ein anderes EU-Land grundsätzlich keinen zusätzlichen PCR- oder Antigen-Test mehr benötigen, wenn sie den europaweit gültigen Corona-Pass vorlegen können. Einige Länder wie Österreich verlangen dies derzeit noch.

Italien hat bereits angekündigt, dass ab Februar der gültige Impfpass für die Einreise ausreicht und kein zusätzlicher Corona-Test mehr gemacht werden muss. Allerdings ist noch nicht sicher, ob sich auch alle anderen EU-Staaten an die neuen Regeln halten. Die 27 Mitgliedsländer einigten sich zwar diese Woche auf diese Empfehlungen, aber bei der Gesundheitspolitik haben die Mitgliedsländer weitgehend selbst das Sagen.

Corona-Regeln in der EU: Was ist noch neu?

Maßgeblich soll ab Februar der Status des jeweiligen Reisenden sein, den er über seinen europaweit gültigen Corona-Pass nachweist. Er gibt Auskunft, ob jemand geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Nicht mehr entscheidend ist dann, wie hoch die Corona-Inzidenz in dem Herkunftsland des Reisenden ist. Daran richtete sich bisher aus, wer etwa nach Ankunft in Quarantäne musste.

Geimpft oder genesen: Was gilt überhaupt noch als gültiges Corona-Zertifikat?

Einen gültigen Corona-Pass hat man 14 Tage nach der vollständigen Corona-Impfung sowie mit einem negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einem weniger als 24 Stunden alten negativen Schnelltest.

Für Genesene soll ihr Corona-Zertifikat EU-weit 180 Tage lang gültig sein, also sechs Monate. In Deutschland wurde diese Dauer für Genesene jedoch auf drei Monate verkürzt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte dazu an, dass er sich nun auch auf EU-Ebene für einen gültigen Genesenen-Status von drei statt sechs Monaten einsetzen will.

Corona-Zertifikat: Ist die Gültigkeit des Impfzertifikats begrenzt?

Ja. Ohne Booster sind EU-Impfzertifikate für Einreisen in andere Mitgliedsländer ab Februar nur noch neun Monate nach der Grundimmunisierung gültig. Bisher waren es zwölf Monate.

Nach Ablauf der Neun-Monats-Frist muss dann eine Auffrischung erfolgen. Wie lange das Impfzertifikat nach einer Booster-Impfung gültig bleibt, ist auf EU-Ebene noch nicht geregelt.

Corona-Lage: Was muss ich noch beachten, wenn ich in den Urlaub fahre?

Reisende sollten sich die länderspezifischen Corona-Regeln genau ansehen - vor allem in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts in Berlin. Ob etwa für Restaurant- oder Kinobesuche im jeweiligen Reiseland ein Corona-Test auch für Geimpfte und Genesene verpflichtend bleibt, ist weiterhin Sache der Mitgliedstaaten. Deutlich vereinfacht werden die Corona-Regeln ab Dienstag in Dänemark: Es hebt als erstes EU-Land alle nationalen Auflagen wie die Gesundheitspass-Pflicht und die Maskenpflicht auf.

(fmg/afp)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de