2022 - So feiert die Welt ins neue Jahr

Sa, 01.01.2022, 10.05 Uhr

Große Silvesterfeuerwerke in Sydney, Bangkok oder Rio, ausgelassene Partys in Madrid oder New York und eher verhaltene Stimmung in Paris, London und Berlin: Die Menschen in aller Welt haben das neue Jahr - bedingt durch die Corona-Pandemie - ganz unterschiedlich begrüßt.