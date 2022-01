Corona-Gipfel am Freitag: Diese neuen Regeln könnten kommen

Der Kampf gegen die Pandemie hat einen neuen Hauptgegner: Omikron. Die Variante des Coronavirus ist ansteckender als die bisher bekannten Covid-19-Erreger und breitet sich derzeit in beachtlich hoher Geschwindigkeit aus. Experten sehen es als sicher an, dass eine fünfte große Infektionswelle in Deutschland nicht mehr zu verhindern ist.

Die Frage lautet vielmehr, wie gefährlich diese Welle für die Bevölkerung wird und wie stark Omikron das Gesundheitssystem erfasst. Auch die sogenannte kritische Infrastruktur könnte aus dem Lot geraten, wenn wegen massenhafter Ansteckungen die Arbeitsfähigkeit von Polizei, Energieversorgung oder dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr stark beeinträchtigt würde.

Corona-Gipfel: Politik sucht Mittel gegen Omikron-Variante

Die Politik sucht derzeit nach Wegen, um das mutierte Coronavirus in Schach zu halten. An diesem Freitag wollen Bund und Länder über weitere Corona-Maßnahmen beraten. Bereits am Dienstag soll der neue Expertenrat der Bundesregierung seine Einschätzung zu Omikron abgeben. Und am Mittwoch schaltet sich die Kultusministerkonferenz (KMK) zusammen. Es geht darum, wie das Bildungssystem durch die nächsten Pandemie-Monate kommt.

Doch der Kampf gegen Omikron ist kompliziert. Das liegt vor allem daran, dass viele Eigenschaften der Variante noch nicht hinreichend erforscht sind. Dadurch ist es schwierig, verlässliche Prognosen für die nächsten Wochen und Monate anzustellen und passgenaue Maßnahmen festzulegen.

Zugleich ist die aktuelle Infektionslage wegen mangelnder Daten nach den Feiertagen unübersichtlich. Es wurde schlicht weniger getestet, daher ist die Aussagekraft der Zahlen geringer. Dennoch werden vor dem Treffen von Bund und Ländern bereits erste Vorschläge im Kampf gegen Omikron diskutiert.

Wie schnell breitet sich Omikron aus?

Laut dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) haben die Infektionszahlen mit der Virusvariante zuletzt rasant zugenommen. So gingen in der Kalenderwoche 51 (bis 26.12.) laut Meldedaten aus den Bundesländern 17,5 Prozent der auf Varianten untersuchten Corona-Nachweise auf Omikron zurück. Eine Woche zuvor wurde der Wert noch mit 3,1 Prozent angegeben.

Die Forscherin Viola Priesemann, Mitglied im Expertenrat der Regierung, geht davon aus, dass sich die Zahlen pro Woche verdoppeln bis verdreifachen. Derzeit schlage sich die Omikron-Zunahme aber noch nicht auf die Gesamt­inzidenz nieder.

Neue Corona-Regeln: Kommen strengere Kontaktbeschränkungen?

Das ist noch unklar. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) betont, Omikron sei laut Untersuchungen „wahrscheinlich etwas harmloser“ als die Delta-Variante. Das Beispiel Großbritannien zeige, dass es zwar wegen Omi­kron viele Klinikeinweisungen gebe, aber nur einen langsamen Anstieg der Intensivfälle.

Der Minister geht aber davon aus, dass es bald viele Ungeimpfte treffen wird, weil sie nicht geschützt sind. „Daher mache ich mir da große Sorgen“, betonte er. Um zu verhindern, dass die Omikron-Welle zu groß werde, werde man beim Bund-Länder-Gipfel auch beraten, welche Kontaktbeschränkungen angemessen seien. Details ließ Lauterbach aber offen.

Die Maske bleibt – auch im Freien, vor allem wenn die Einkaufsstraßen voller Menschen sind. Foto: Rüdiger Wölk via www.imago-images.de / imago images/Rüdiger Wölk

Die Krankenhäuser in Deutschland befürchten, dass bei massenhaften Ansteckungen eine sehr hohe Zahl von Patienten gleichzeitig in klinische Behandlung muss und die Kapazitäten knapp werden. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, forderte daher, die Kliniken von Bürokratie zu befreien. „Wir fordern, dass bis zum Ende der Pandemie die Prüfungen des Medizinischen Dienstes ausgesetzt werden müssen und alle Fristen zur Vorlage von Nachweisen gegenüber dem Medizinischen Dienst, den Krankenkassen und Behörden vorübergehend ausgesetzt werden“, sagte Gaß unserer Redaktion.

Damit könnten sich die Beschäftigten auf die Patientenversorgung und die Notfallorganisation in den Kliniken konzentrieren.

Was könnte sich an den Quarantäne­regeln ändern?

Derzeit mehren sich Forderungen nach einer Verkürzung der Quarantänezeiten in Bereichen der kritischen Infrastruktur. Hierzu zählen etwa Rettungsdienste, der öffentliche Nahverkehr und Wasserbetriebe. Sollte hier die Versorgung der Bevölkerung aufgrund von Quarantäne an ihre Grenzen geraten, könnten verkürzte Quarantänezeiten erforderlich sein, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Berlin.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) dringt darauf. „Gerade bei der kritischen Infrastruktur halte ich das für sehr sinnvoll“, sagte Holetschek unserer Redaktion. Er gehe davon aus, dass das RKI „zeitnah klarstellt, ob die Quarantäne von geboosterten Kontaktpersonen reduziert oder möglicherweise ganz ausgesetzt werden kann“.

Wann kommt die Impfpflicht?

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) fordert, die geplante Corona-Impfpflicht möglichst schnell umzusetzen. Bevor Olaf Scholz (SPD) Kanzler geworden sei, habe er sie für Februar avisiert, sagte Wüst am Montag im ARD-Morgenmagazin. „Das Wort muss auch gelten, wenn er Kanzler ist“, betonte der CDU-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. „Wir brauchen diese Impfpflicht“, unterstrich Wüst. Beim Gipfel am Freitag wolle er von der Bundesregierung wissen, wie sie jetzt vorgehen werde.

