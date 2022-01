Corona-Lage auf Sylt eskaliert – Inzidenz über 1500, Restaurants schließen

Alles begann mit einer Weihnachtsfeier: Bei einem Kneipenbesuch am Heiligabend auf Sylt infizierten sich 23 Gäste mit dem Coronavirus. Seitdem zeigt der Graph, der die Infektionszahlen auf der Nordseeinsel anzeigt, steil nach oben.

Die Omikron-Welle erfasst den Norden Deutschlands derzeit zuerst – davon ist die beliebte Urlaubsinsel nicht ausgenommen. Vielmehr sorgt die schnelle Ausbreitung der Variante über die letzten zwei Wochen hier für eine Ausnahmesituation.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Corona-Lage auf Sylt: Gesundheitsamt informiert nur noch per SMS

Das Gesundheitsamt hat die Kontaktverfolgung mittlerweile aufgegeben, informiert nicht mehr per Telefon, nur noch per SMS. Infizierte sind aufgeforderte, die Menschen, die sie zuletzt getroffen haben, eigenständig zu kontaktieren. Einige Restaurants und Hotels machen freiwillig Betriebsurlaub.

Laut einem Medienbericht haben schon jetzt mehr als 20 Gaststätten ihren Betrieb vorläufig eingestellt. Ein paar Hotels verordneten sich gar eine freiwillige Corona-Pause.

Corona-Testzentrum auf Sylt: Das Gesundheitsamt Nordfriesland ruft positiv Getestete nicht mehr an. Foto: Bodo Marks / picture alliance/dpa

Corona-Zahlen auf Sylt explodieren nach Weihnachtsfeier

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf Sylt liegt bei über 1500, 476 Menschen sind an Corona erkrankt, weitere 572 befinden sich derzeit in Quarantäne, wie die Zeitung „Welt“ berichtet. An Heiligabend gab es auf der Insel gerade mal 30 Infizierte, so zumindest die Statistik. Nach der Weihnachtsfeier mit rund 100 Gästen eskalierte die Lage zusehends.

Nach Angaben der „Welt“ ist das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland überlastet. Denn auch auf dem Festland, wo viele, die auf der Insel arbeiten, ihren Wohnsitz haben, wird die Lage wieder ernster.

Sylt: Betriebe schließen für „Corona-Pause“

Zuletzt hatte das Sylter „Hotel Stadt Hamburg“ Corona-Schlagzeilen gemacht, Es hatte vorübergehend wegen Corona-Infektionen in der Belegschaft geschlossen. Das Geschäft mit Fünf-Sterne-Standards könne irgendwann nicht mehr gewährleistet werden, je mehr Mitarbeiter sich infizierten, sagte Hoteldirektor Hanns-Christian Wirsich der Zeitung „Sylter Rundschau“ am vergangenen Mittwoch. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin befanden sich zu dem Zeitpunkt zehn infizierte Mitarbeiter in Isolation, 30 weitere seien in Quarantäne.

Ob die Corona-Pause die Lage auf der Nordseeinsel beruhigen kann, ist nicht abzusehen. Für diese Woche haben aber weitere Lokalitäten angekündigt, ihre Türen erst einmal schließen zu wollen, darunter das „Gosch am Kliff“ in Wenningstedt und die „Alte Friesenstube“ in Westerland.

(bml mit dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de