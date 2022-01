Corona-Apps: Johnson & Johnson-Geimpfte und Genesene benachteiligt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt sich dafür ein, dass zur Erfüllung der geplanten Impfpflicht drei Corona-Impfungen vorgeschrieben werden. Derart Geimpfte seien "gegen alle Corona-Varianten - zumindest vor schwerer Krankheit und Tod - geschützt", sagte er in einem Interview.

Lauterbach will drei Dosen für Erfüllung von Impfpflicht

Pech gehabt: Geboosterte, die mit Johnson & Johnson (J&J) geimpft wurden oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind, haben derzeit große Probleme mit ihrem Status in den Impf-Apps.Obwohl diese Menschen alle Impfvorschriften eingehalten haben, zeigen ihre Corona-Warn-App und CovPass-App nicht an, dass sie schon dreimal geimpft und somit geboostert sind, sondern nur, dass sie vollständig – also zweimal – geimpft sind.

Ein App-Fehler mit Folgen: Angesichts der verschärften Corona-Bedingungen heißt dies für viele, dass sie trotz ihrer ordnungsgemäßen Impfungen und Booster nicht einfach in Restaurants oder Theater gehen können. Der Ärger bei den Betroffenen ist entsprechend groß.

Corona-Geboosterte mit Johnson & Johnson brauchen Test

Sie brauchen stattdessen einen zusätzlichen negativen Corona-Test, um den Status 2G plus (Geimpft, genesen plus getestet oder geboostert) zu erfüllen. Betroffen sind mindestens 5,3 Millionen Menschen, die bisher mit Johnson & Johnson geimpft wurde.

„Die Menschen, die einmal mit J&J geimpft wurden, müssen wissen, dass ihre Impfung in der Grundimmunisierung auch nur einfach statt zweifach auf dem Impfzertifikat gezählt wird“, berichtet Christian Splett, ein Pressesprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände (ABDA) dieser Redaktion.

„Dasselbe Problem gilt auch für Genesene, die danach nur einmal zur Grundimmunisierung geimpft werden.“ Damit haben sie jedoch nicht den Status als Geboosterte, sondern nur als Grundimmunisierte. Der Grund ist offenbar ein Programmierfehler bei der CovPass-App und Corona Warn App, die vom Robert Koch Institut (RKI) und dem Bundesgesundheitsministerium betrieben werden.

Fehler in Corona-App: Falsche Anzeige bei Johnson & Johnson

In diesen Corona-Apps ist der Fall bislang nicht vorgesehen, dass eine Impfung auch durch eine überstandene Corona-Erkrankung ersetzt werden kann – oder eine Grundimmunisierung auch durch eine statt zwei Impfgaben bei manchen Vakzinen erfolgen kann.

„Hier wird die J&J-Impfung derzeit einfach als ,1 von 1‘ gezählt, statt als ,2 von 2‘ wie bei der doppelten Grundimmunisierung bei anderen Impfstoffen angezeigt zu werden“, erläutert Splett. „Nach der Auffrischung steht bei J&J dann ,2 von 2‘ - statt wie bei anderen Impfstoffen „3 von 3“ nach der Auffrischungsimpfung.“

In vielen Restaurants gilt jetzt 2G plus: Johnson&Johnson-Geboosterte brauchen jetzt einen zusätzlichen Test wegen einer fehlerhaften App. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Apotheken: Corona-App muss nachgebessert werden

Der Apothekerverband fordert deshalb das RKI auf, das die QR-Codes erstellt, die Apps technisch nachzuarbeiten. Wichtig sei es, „dass auch bei J&J-Grundimmunisierten schnell und eindeutig erkennbar ist, dass sie mit dem Zertifikat „2 von 2“ geboostert sind“, sagte der ABDA-Sprecher Splett.

Dasselbe gelte auch für viele Genesene: „Sie haben ein digitales Impfzertifikat für Genesene erhalten, wo nach ihrer Genesung die einmalige Grundimmunisierung mit „1 von 1“ vermerkt wurde. Haben sie nun eine Auffrischungsimpfung erhalten, zeigt das Impfzertifikat „2 von 2“ an“, berichtet Splett. „Auch sie lassen sich somit in der App nicht leicht als Geboosterte identifizieren.

Zur Erinnerung: Für eine Grundimmunisierung gegen Corona braucht man mit dem Vakzin von Johnson & Johnson nur eine Impfung. Für die übrigen Impfstoffe mit Astrazeneca, Moderna und Biontech/Pfizer sind dagegen zwei Impfungen nötig.

Problem mit Corona-App: Ministerium sucht Lösung

Apotheken sind heute oft noch ein wichtiges Bindeglied zwischen Hausarzt bzw. Impfzentrum und der Übertragung des Impfstatus in die Corona-Apps. Sie können bei Vorlage der gelben Impfpässe über ihr Apothekerportal beim Robert-Koch-Institut die entsprechenden Impfcodes (QR-Code) abrufen und den Kunden ausdrucken.

Das das technische App-Problem ist dem Bundesgesundheitsministerium bekannt. Wann es gelöst ist, dagegen noch nicht. Auch die EU-Kommission dringt darauf, dass die Nachweise für Geimpfte und Genesene bis zum 1. Februar verbessert werden müssen. Das Ministerium arbeitet nach eigenen Angaben daran.

Der Apothekerverband empfiehlt deshalb allen J&J-Geimpften und Genesenen, immer ihre Impfzertifikate oder Genesenenzertifikate auch ausgedruckt bei sich zu haben, um im Zweifelsfall ihre Zertifikate vorlegen und erläutern zu können.

Corona-Tipp: Corona-Impfpass immer mitnehmen

„Das ist zwar etwas kompliziert und dauert alles länger, kann aber sinnvoll sein, um überhaupt einen Eintritt in ein Restaurant oder ein Kino bei dem Kontrolleur oder der Kontrolleurin zu erhalten“, meint Splett.

In Nordrhein-Westfalen ist die Regelung sogar noch strenger. Dort gelten seit dem 16. Januar laut neuer Coronaschutzverordnung nur noch jene Menschen als geboostert, die tatsächlich dreimal geimpft wurden. Damit fallen all jene durch das Raster, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden.

Insgesamt wurden in Deutschland 5,3 Millionen Menschen mit Johnson & Johnson geimpft – dies sind 3 Prozent aller verabreichten Impfstoffdosen von 179 Millionen. Die meisten Bürger erhielten Biontech/Pfizer(127,9 Millionen), Astrazeneca (14,4 Millionen) und Moderna (31,9 Millionen Dosen).

In Deutschland sind aktuell 72,7 Prozent (60,5 Millionen Personen) der Bevölkerung vollständig geimpft. Mindestens 39,2 Millionen Menschen (47,1 Prozent) sind geboostert.

