Johnson & Johnson ungültig? Booster-Regeln der Bundesländer sorgen für Verwirrung

Nach der Verschärfung der Corona-Maßnahmen gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens 2G plus: Demzufolge ist der Eintritt nur Geimpften und Genesenen gestattet, die zudem getestet sind. Eine Ausnahme gilt für Geboostere – sie benötigen keinen Test.

Das Problem: Was Johnson & Johnson-Geimpfte betrifft, haben die Bundesländer unterschiedliche Definitionen von "geboostert". ZDF-"heute" hat die Gesundheitsministerien aller 16 Länder dazu angefragt.

Booster-Impfung: Keine einheitlichen Regeln bei Johnson & Johnson

Menschen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson immunisiert wurden, galten bereits nach einer Impfdosis als vollständig geimpft. Die Annahme, dass diese Personen nach einer weiteren Dosis entsprechend als geboostert gelten könnten, ist allerdings nur teilweise korrekt.

Aktuell zählen Johnson & Johnson-Grundimmunisierte nach einer weiteren Impfung nur in folgenden Bundesländern zu der geboosterten Bevölkerungsgruppe: Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.

In anderen Bundesländern genügt eine einzige Auffrischungsimpfung allerdings nicht, um von den Freiheiten für Geboosterte zu profitieren: In Schleswig-Holstein und Bayern werden zwei Auffrischungsimpfungen vorausgesetzt. In Bayern soll die erste Booster-Impfung vier Wochen nach der Grundimmunisierungen und die zweite weitere drei Monate später verabreicht werden. Von den übrigen Ländern steht eine Rückmeldung und klare Definition aus.

Impfdurchbruch: Hier gilt der Booster-Status

Die unterschiedlichen Regelungen betreffen allerdings nicht nur Menschen, die mit Johnson & Johnson grundimmunisiert wurden: In einigen Bundesländern gelten Personen auch nach Impfdurchbrüchen als geboostert.

In Bayern, Hamburg und Nordrhein-Westfalen gelten Zweifach-Geimpfte nach einer Corona-Infektion als geboostert. In Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Thüringen müssen Personen dagegen auch nach einem Impfdurchbruch eine zusätzliche Auffrischungsimpfung bekommen, um als geboostert zu gelten.

Noch gibt es keine offizielle Angabe dazu, wann die Booster-Impfung nachgeholt werden muss. Allerdings hat das Robert Koch-Institut (RKI) seine Richtlinien zum Genesenenstatus überarbeitet: Entsprechend gilt man nur noch drei Monate als genesen - was sich mit dem Booster-Status durch Impfdurchbrüche decken dürfte. Eine anschließende Auffrischungsimpfung scheint daher naheliegend.

Booster-Regeln und Testpflicht: Weitere Ausnahmen

In Baden-Württemberg und Bremen wird der Booster-Status im Bezug auf die 2G-plus-Testpflicht nochmals anders definiert. Genesene ohne jeglichen Impfschutz, deren PCR-Nachweis einer Coronavirus-Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegt, gelten in diesen Bundesländern als geboostert.

Im Sinne der 2G-plus-Regel gelten auch Menschen, die nur doppelt geimpft sind, in Baden-Württemberg und Bremen als geboostert, sofern ihre letzte Impfung weniger als drei Monate zurückliegt.

Von der Testpflicht der 2G-plus-Regelung sind in diesen beiden Bundesländern zudem Personen befreit, für die eine Booster-Impfung von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht empfohlen wird. Dazu zählen Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. (day)

