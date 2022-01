Beschlussvorlage für Corona-Gipfel: Das planen Bund und Länder

Mit einer neuen Kampagne will die Bundesregierung weitere Menschen zu einer Impfung gegen das Coronavirus bewegen. Ab Dienstag soll es neue Plakate und Radio- und Fernseh-Spots geben, die "kreativer" sein sollen als die bisherigen.

Lauterbach kündigt "kreativere" Corona-Impfkampagne an

Lauterbach kündigt "kreativere" Corona-Impfkampagne an

Beschreibung anzeigen

Berlin Bund und Länder kommen am Montagmittag zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen. Was in der Beschlussvorlage für die Beratungen steht.