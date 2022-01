Corona: Ciesek kritisiert verkürzten Genesenenstatus ++ Impfung in Apotheken steht kurz bevor

Deutschland befindet sich angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in einer neuen Phase der Pandemie. Eine Eindämmung könne nun nur noch "auf die wichtigsten Bereiche konzentriert werden", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin.

Ciesek sieht die Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate kritisch

Die Zahl antisemitischer Vorfälle bei Corona-Demos nimmt zu

Der Pflegerat warnt vor Personalengpässen, wenn die Impfpflicht in Kraft tritt

Das Ziel bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal zu impfen wird wohl nicht erreicht werden

Das RKI hat am Freitag einen deutlichen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und erneut einen Höchstwert

Bundesgesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler sehen die Omikron-Welle unter Kontrolle

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Eine derartige Geschwindigkeit bei den Neuinfektionen wie zuletzt gab es aber bisher noch nie. Am Donnerstag wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) von den Gesundheitsämtern mehr als 200.000 Fälle gemeldet – ein neuer trauriger Rekord. Am Freitag liegt die Zahl der Neuinfektionen mit 190.148 nur knapp darunter. Die Omikron-Variante bringt die Gesellschaft aufgrund der vielen Krankheitsausfälle mancherorts an die Belastungsgrenze.

Besonders in den Schulen breitet sich Omikron rasant aus. Doch nicht zum ersten Mal reagieren die Bundesländer in der Pandemie mit unterschiedlichen Regeln. Beispiel: In Berlin ist die Präsenzpflicht bereits aufgehoben. In NRW herrscht dagegen erbitterter Streit zwischen Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP), Schulleitern und Eltern, weil der Präsenzunterricht unbedingt aufrecht erhalten werden soll.

RKI registriert 190.148 Corona-Neuinfektionen

Das RKI hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1073,0 an (Vortag: 1017,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 190.148 Corona-Neuinfektionen. Aktuelle RKI-Corona-Fallzahlen, Hospitalisierungsrate, Inzidenz und R-Werte

Corona-News von Freitag, 28. Januar 2022: Impfpasshandel: Innenministerin fordert Maßnahmen gegen Telegram

21.45 Uhr: Wegen des Handels mit gefälschten Corona-Impfzertifikaten bei Telegram fordert Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) ein härteres Durchgreifen gegen den Messenger-Betreiber. "Die rechtlichen Regelungen laufen bei Telegram derzeit faktisch ins Leere", sagte sie der "Mitteldeutschen Zeitung" (Halle). Sie drängt auf eine EU-weite Regelung, die auch Online-Dienste mit Sitz im Ausland zur Zusammenarbeit mit den europäischen Sicherheitsbehörden zwingt.

Mit wenigen Klicks lassen sich auf Telegram gelbe Heftchen für 50 bis 250 Euro bestellen, wie die Zeitung berichtet. Der Messengerdienst, in dem auch häufig zu Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen aufgerufen wird, ist laut deutschem Recht eigentlich zum Löschen von strafbaren Inhalten und zur Weitergabe von Informationen an die Polizei verpflichtet. Das Unternehmen mit Sitz in Dubai hatte Regierungsanfragen bislang aber ignoriert.

Einigung im Impfstoff-Patent-Streit könnte laut WTO bevorstehen

19.14 Uhr: Im Streit um Impfstoff-Patente könnte nach Einschätzung der Welthandelsorganisation (WTO) eine Einigung für ärmere Länder kurz bevorstehen. "Wir hoffen, dass wir in den kommenden Wochen einen Durchbruch erzielen können", sagte die WTO-Vorsitzende Ngozi Okonjo-Iweala am Freitag vor Journalisten. Demnach zeichnet sich eine "Kompromisslösung" ab, "die Entwicklungsländern einen besseren Zugang zu Technologietransfer und geistigem Eigentum ermöglicht und gleichzeitig Innovation und Forschung schützt".

"Wichtig ist der Zugang zu Impfstoffen", sagte Frankreichs Außenhandels-Staatssekretär Franck Riester. Der Streit um geistiges Eigentum dürfe keine „Bremse“ für den Zugang zu Impfstoffen in Entwicklungsländern sein. Indien und Südafrika hatten im vergangenen Oktober eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes bei den Vakzinen vorgeschlagen, um die Produktion von Corona-Impfstoffen in Entwicklungsländern zu beschleunigen und der ungleichen Verteilung von Impfstoffen entgegenzuwirken. Seitdem laufen Verhandlungen auf Ebene der WTO.

Corona: Können sich Genesene nochmal mit Omikron anstecken?

19.01 Uhr: Erste Daten zeigen, dass eine durchgemachte Infektion anscheinend nicht vor der Omikron-Variante schützt. Kann man sich mehrfach infizieren? Lesen Sie dazu: Corona: Kann man sich mehrfach mit Omikron infizieren?

Ciesek "nicht glücklich" mit Verkürzung des Genesenen-Status

18.31 Uhr: Auch die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sieht die Verkürzung des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate kritisch. Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Frankfurter Uniklinik plädierte am Freitag dafür, den Zeitpunkt des Boosterns nach Genesung "individual-medizinisch" zu entscheiden.

"So richtig glücklich und zufrieden bin ich nicht mit den Regelungen", sagte Ciesek. Einen einheitlichen Zeitpunkt für alle zu definieren, sei "sehr schwierig". Es müsse berücksichtigt werden, mit welcher Virus-Variante man infiziert wurde, wie alt man ist, wie lange gegebenenfalls die Impfungen zurückliegen. "Die Regelung mit den drei Monaten ist für einige Patienten sehr ungünstig", sagte sie in Wiesbaden. Jugendliche, die im Sommer geimpft wurden und sich im Herbst infizierten, seien jetzt "in einem echten Dilemma". Sie müssten sich nun nach drei Monaten boostern lassen, "haben aber zum Teil Antikörper, die unser Messfenster sprengen". Hier mache es Sinn, auf den neuen, an Omikron angepassten Impfstoff zu warten. Bei 60-Jährigen sei das ganz anders.

Virologin Sandra Ciesek fordert, über die Wiedereinführung der Impf-Priorisierung nachzudenken. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Kretschmann kritisiert Einmischung von Virologen in Corona-Politik

17.35 Uhr: Wissenschaftler wie etwa Virologen sollten sich aus Sicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus der Politik heraushalten. "Max Weber hat darauf verwiesen, dass Wissenschaften die Welt beschreiben, wie sie war, ist und sein wird. Sie können auch beschreiben, wie man die Welt verändern könnte. Aber die Wissenschaft kann nicht sagen, ob man die Welt auch verändern soll", sagte der Grünen-Politiker der "Heilbronner Stimme" und dem "Südkurier" (Samstag) mit Blick auf den Soziologen (1864-1920).

Die Deutungshoheit über ihr Fach sollten die Wissenschaftler unbedingt haben, sagte Kretschmann. "Aber sie sollten auch dabei bleiben und es unterlassen, politische Ratschläge zu geben." Das könne ihre wissenschaftliche Autorität erheblich beeinträchtigen, sagte der Ministerpräsident. "Zum Beispiel, ob jetzt eine Impfpflicht politische Kollateralschäden erzeugt - was sie zweifellos auch tun wird -, das zu bewerten liegt jetzt nicht in der Kompetenz der Stiko oder von wem auch immer." Das sei Kompetenz und Aufgabe der Politiker, die dafür gewählt worden seien - nicht der Epidemiologen. "Da ist manches verrutscht."

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hatte sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen.

Regierung streicht 13 afrikanische Länder von Corona-Risikoliste

17.19 Uhr: Die Bundesregierung streicht am Sonntag 13 afrikanische Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Darunter sind die Staaten, in denen sich die Omikron-Variante des Virus im November zuerst ausgebreitet hatte, unter anderem Südafrika und Namibia. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit.

Neu als Hochrisikogebiete eingestuft werden elf Länder, darunter nur eins in Europa: die Ukraine. Außerdem kommen hinzu: Afghanistan, Bangladesch, Guatemala, Irak, Kirgistan, Kuba, Oman, Pakistan, Palau, Singapur. Zudem wird das französische Überseegebiet Neukaledonien zum Hochrisikogebiet. Von der Risikoliste gestrichen werden neben Namibia und Südafrika Angola, Burundi, Eswatini, Kenia, Lesotho, Malawi, Ruanda, Sambia, Simbabwe, Tansania und Uganda.

Corona-Impfung: So häufig treten Impfschäden wirklich auf

17.17 Uhr: Drohne nach einer Corona-Impfung Impfschäden oder Langzeitfolgen? Neue Daten liefern nun eindeutige Ergebnisse. Lesen Sie dazu: Impfschäden nach Corona-Impfung: So selten sind sie wirklich

Island lockert Corona-Maßnahmen zwei Wochen nach Verschärfung wieder

16.32 Uhr: Rund zwei Wochen nach einer Verschärfung will Island seine Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung wieder deutlich lockern. "Heute haben wir gute Nachrichten", sagte die isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir am Freitag bei einer Pressekonferenz in Reykjavik. Ab Samstag (29. Januar) dürfen sich wieder 50 Menschen versammeln, zuvor hatte diese Zahl bei 10 gelegen. Clubs und Pubs dürfen wieder öffnen, nachdem sie Mitte Januar schließen mussten. Damals sah sich die Regierung zu einer Verschärfung veranlasst, weil sie das Gesundheitssystem als stark belastet ansah.

Nun gibt es insbesondere im Freizeitbereich viele Lockerungen, etwa eine höhere Auslastung von Schwimmbädern oder Fitnessstudios. Laufe alles nach Plan, hoffe man, Mitte März wieder "das normale Leben" zurück zu bekommen, sagte Jakobsdóttir. Die Regierung überprüft mögliche Lockerungen in regelmäßigen Abständen und will nach aktuellem Stand dann fast alle Maßnahmen aufheben.

Apotheken wollen am 8. Februar mit Corona-Impfungen beginnen

16.00 Uhr: Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann sich die Spitze bald auch in Apotheken geben lassen. Am 8. Februar starte dort die Impfkampagne, erklärte, erklärte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) am Freitag. "Im Vorfeld mussten die Voraussetzungen geschaffen werden - das ist jetzt erledigt", erklärte Verbandspräsidentin Gabriele Overwiening. Rechtlich war dafür bereits im Dezember der Weg bereitet worden.

Apothekerinnen und Apotheker seien nunmehr geschult worden, auch gebe es inzwischen die technischen Voraussetzungen, um die Zahl der Geimpften elektronisch an das Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden, erklärte die ABDA. "Die letzten noch offenen Punkte waren die Impfstoff-Kontingente für die Apotheken und der Bestellzyklus", fügte Overwieing hinzu. "Das wurde heute mit dem Bundesgesundheitsministerium geklärt."

"Dieses Angebot der Apotheken ist neu, aber wir sind darauf exzellent vorbereitet", zeigte sich Overwiening überzeugt. Die ABDA betonte, die Impfungen seien "ein zusätzliches, freiwilliges Angebot". Ob eine Apotheke sie tatsächlich anbiete, entscheide jeweils die Leitung.

Spanien sieht Scheitel der Omikron-Welle überschritten

15.06 Uhr: Spanien hat den Höhepunkt der derzeitigen vor allem von der Omikron-Variante ausgelösten Corona-Welle nach Einschätzung der Regierung überschritten. „Alles deutet darauf hin, dass die Kurve der Infektionen sinkt“, sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Freitag. „Der Rückgang der Zahlen verfestigt sich von Tag zu Tag“, fügte die Ministerin hinzu, mahnte aber zugleich zu weiterer Vorsicht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem beliebten Urlaubsland ist seit ihrem Höchststand am Montag vergangener Woche um mehr als 300 Punkte auf zuletzt 1335 gefallen. Auch der Druck auf das Gesundheitssystem nahm etwas ab. Binnen einer Woche ging die Auslastung aller Krankenhausbetten mit Corona-Patienten von 15,2 Prozent auf 14,8 Prozent zurück und die der Betten auf Intensivstationen fiel von 23,3 Prozent auf 22,1 Prozent. Im selben Zeitraum wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 1100 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert.

Die meisten der Infizierten weisen keine oder nur milde Krankheitssymptome auf. In den vergangenen zwei Wochen seien insgesamt 1,48 Millionen Infektionen registriert worden. Davon hätten nur gut 266 000 deutliche Anzeichen einer Erkrankung entwickelt, schrieb die Zeitung „La Vanguardia“. Spanien weist eine vergleichsweise hohe Impfrate auf. Mehr als 80 Prozent haben sich zweimal impfen lassen und sind damit grundimmunisiert. 43 Prozent haben eine dritte Impfung erhalten.

Die Omikron-Variante ist laut RKI-Wochenbericht für rund 95 Prozent aller Neuinfektionen verantwortlich. Foto: Bernd Weißbrod / dpa

Mehr als 20 Durchsuchungen wegen gefälschter Impfdokumente

14.27 Uhr: Wegen des Verdachts auf gefälschte Impfnachweise hat die Polizei im Raum Hannover mehr als 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Beamten stellten 40 Impfpässe beziehungsweise digitale Impfzertifikate sicher, wie die Polizei Hannover am Freitag mitteilte. Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um Einzeltäter. Sie stehen im Verdacht gefälschte Impfdokumente hergestellt oder genutzt zu haben.

Vom 18. Januar an durchsuchten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover Wohnungen und Geschäftsräume in der Landeshauptstadt sowie in Garbsen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Verdächtigen zum Teil bereits seit Mitte 2021. Ein 41-Jähriger aus Hannover-Mitte hatte beispielsweise im Sommer 2021 eine Anleitung zum Fälschen von Impfpässen in einem Internetforum veröffentlicht, wie die Polizei mitteilte. Neben den Impfnachweisen stellten die Beamten auch 44 Handys, Tablets und Computer sicher.

Antisemitische Vorfälle bei Corona-Protesten nehmen zu

13.33 Uhr: Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen setzen Demonstranten offenbar zunehmend auf gelbe Armbänder mit dem Aufdruck "ungeimpft" oder Abwandlungen nationalsozialistischer Kennzeichen anstelle des sogenannten "Judensterns". Offensichtliches Ziel sei es, sich der polizeilichen Verfolgung zu entziehen. Darauf macht der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) in einem am Freitag in Berlin veröffentlichten Bericht aufmerksam.

Der unvermindert starke Zulauf bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gehe mit einer vermehrten Sichtbarkeit von antisemitischen Inhalten einher. Als Reaktion auf die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht und die Einführung der 2G- und 3G-Regeln häuften sich Analogien zur Schoah und insbesondere zur antisemitischen Markierungspraxis im Nationalsozialismus, hieß es. Zwischen dem 20. November 2021 und dem 8. Januar 2022 wurden RIAS und den regionalen Meldestellen 91 Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen bekannt, bei denen es zu antisemitischen Äußerungen kam.

In 81 Fällen seien antisemitische Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus und die Schoah, in zehn Fällen Stereotype des modernen Antisemitismus wie Verschwörungsmythen, verwendet worden. Allein im vergangenen Dezember zählte der Bundesverband 67 Versammlungen, auf denen antisemitische Inhalte verbreitet wurden. Zwischen März 2020 und März 2021 zählte der Bundesverband insgesamt 324 antisemitische Vorfälle bei Versammlungen mit Bezug zur Corona-Pandemie. Dabei sei im Mai 2020 ein Höchstwert von 87 Vorfälle gemeldet worden.

Pflegerat warnt wegen Impfpflicht vor Personalengpässen

12.29 Uhr: Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, warnt vor Versorgungsengpässen in der Pflege durch die bevorstehende Impfpflicht für Medizin- und Pflegepersonal. "Es gibt so wenig Personal, dass wir uns nicht erlauben können, dass auch nur eine Einzige oder ein Einziger kündigt", sagte Vogler dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Wenn ungeimpfte Pflegekräfte Tätigkeitsverbote bekommen, wird die Versorgungslage immer prekärer."

Der Umgang mit den Pflegekräften in der Pandemie habe nicht dazu beigetragen, dass man sich wertgeschätzt fühle, stellte Vogler fest. "Wir haben von Beginn an Menschen mit Corona gepflegt, egal ob Masken fehlten oder Schutzkittel, auch bevor es eine Impfung gab. Nun werden Pflegende in politischen Debatten dafür verantwortlich gemacht, dass sich das Virus verbreitet". Das sei unsäglich.

Lauterbach hält weiter an Genesenen-Status von drei Monaten fest

12.14 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die umstrittene Verkürzung des Genesenen-Status nach einer Corona-Infektion von sechs auf drei Monate erneut als "sinnvoll" verteidigt. "Bei Omikron haben wir das Problem, dass derjenige, der sich an der Delta-Variante infiziert hatte, sich schon nach drei Monaten an Omikron infizieren kann", erklärte Lauterbach am Freitag in Berlin.

Der Genesenen-Status für sechs Monate sei mit Blick auf die nicht gebannte Infektions- und Ansteckungsgefahr "nicht sicher", sagte Lauterbach. Es habe zu dieser Entscheidung auch "keinen Dissens" zwischen seinem Ministerium und dem Robert Koch-Institut gegeben, bekräftigte Lauterbach als Reaktion auf mehrere Nachfragen von Journalisten zu der umstrittenen Herabstufung des Genesenen-Status auf drei Monate.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Omikron-Welle unter Kontrolle, weil schwere Verläufe und viele Todesfälle zu großen Teilen verhindert werden können. Foto: Christian Mang / AFP

Corona-Impfquote von 80 Prozent bis Ende Januar kaum zu schaffen

11.45 Uhr: Das Ziel der Bundesregierung, dass bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen Corona geimpft sind, droht zu scheitern. Bundesweit wurden am Donnerstag mindestens 466.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht. Aber nur gut 40.000 davon gingen an Menschen, die bisher noch nicht geimpft waren. Bei 85.000 handelte es sich um Impfungen, die zum vollen Grundschutz führten, bei 344.000 um Auffrischungsimpfungen.

Damit haben bisher nur 75,7 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. 73,8 Prozent verfügen laut RKI über einen vollständigen Grundschutz, 52,2 Prozent haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Nicht geimpft sind der Statistik zufolge 24,3 Prozent, insgesamt 20,2 Millionen Menschen. Darunter sind aber auch vier Millionen Kinder im Alter bis zu vier Jahren, für die bisher noch kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung steht.

Trotz Rekordzahlen: Angst vor Corona geht zurück

11.10 Uhr: Trotz der rasant steigenden Infektionszahlen ist einer Umfrage zufolge die Angst vor dem Coronavirus in Deutschland deutlich zurückgegangen. Nach dem am Freitag veröffentlichen ZDF-"Politbarometer" halten zwar 70 Prozent der Befragten "Corona und die Folgen" weiter für das wichtigste Problem, allerdings sehen jetzt nur noch 42 Prozent ihre Gesundheit durch das Virus gefährdet. Vor zwei Wochen waren es noch 53 Prozent. Inzwischen wird aus Sicht vieler Experten immer klarer, dass eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante in vielen Fällen einen eher milden Krankheitsverlauf auslöst.

Spürbar gestiegen ist die Zufriedenheit mit den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen, laut "Politbarometer" von 44 auf 49 Prozent. Nur noch 25 Prozent der Befragten meinen, die Maßnahmen müssten härter ausfallen (minus 5), während 23 Prozent (plus 1) sie für übertrieben halten.

Lauterbach: "Erwarten 400.000 Neuinfektionen pro Tag

10.23 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler haben die Bevölkerung auf den bevorstehen Höhepunkt der Omikron-Welle eingeschworen. In Kürze sei mit 400.000 neuen Infektionsfällen pro Tag zu rechnen, sagte Lauterbach. Er stellte aber auch fest: "Wir haben die Omikron-Welle unter Kontrolle". Entscheidend sei, dass so wenig Todesfälle und schwere Verläufe wie möglich auftreten würden. Dabei liege der Fokus vor allem auf dem älteren Teil der Bevölkerung. "Die Inzidenz bei vulnerablen Gruppen liegt bei 200 bis 300. Das ist unser Erfolg", sagte Lauterbach.

Auch RKI-Präsident Wieler wies darauf hin, dass nun nicht mehr die Summe der Fallzahlen, sondern Krankheitslast und Schwere der Verläufe entscheidend sei. Zudem würden die Fallzahlen zwar massiv ansteigen, "aber bei weitem nicht so heftig, wie es unter Omikron möglich wäre". Das liege auch daran, dass ein Großteil der Bevölkerung verantwortungsvoll die Corona-Regeln befolgen würde.

Lauterbach kündigte zudem an, dass in der kommenden Woche eine neue Teststrategie und Verordung sowie neue Regeln zum Freitesten aus der Quarantäne vorgelegt werden sollen. Aktuell werde dazu in enger Abstimmung mit den Bundesländern gearbeitet.

Dürr: Öffnungsperspektive bereits jetzt diskutieren

8.27 Uhr: FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat eine rasche Diskussion über Öffnungsperspektiven in der Corona-Krise angemahnt. "Wir müssen auf jeden Fall jetzt schon anfangen, über Öffnungsperspektiven zu sprechen", sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Bei Omikron ist anders als bei vorherigen Corona-Wellen nicht mehr die Inzidenz entscheidend, sondern die Frage, wie stark das Gesundheitssystem belastet ist."

Er forderte: "Wenn die Kliniken der Omikron-Welle gut standhalten, muss die nächste Ministerpräsidentenkonferenz auch Öffnungen empfehlen." Dürr betonte: "Wenn Freiheitseingriffe nicht mehr notwendig sind, müssen wir sie umgehend zurücknehmen."

Eine Frau geht in ein Restaurant. Ein Schild neben der Tür weist auf die Corona-Regeln hin. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Tübinger OB Boris Palmer kritisiert Karl Lauterbachs Corona-Politik

6 Uhr: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) kritisiert die Corona-Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) scharf: "Im Moment sind viele Entscheidungen ziemlich erratisch. Den Genesenenstatus auf nur noch drei Monate zu begrenzen, dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Evidenz. Auf die legt Karl Lauterbach sonst großen Wert", sagt er im Podcast "Die Wochentester" vom "Kölner Stadt-Anzeiger" und "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

Dass der Genesenen-Status im Bundestag nach wie vor sechs statt nur drei Monate gelte, sei ein Unding und müsse dringend geändert werden: "Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das hat ein russischer Fake-Bot in die Welt gesetzt. Dass man allen Ernstes für sich selber ein Privileg reserviert, das man der ganzen Bevölkerung per RKI-Pressemitteilung genommen hat, das geht einfach gar nicht." Palmer plädiert vehement für die Impfpflicht für über 50-Jährige: "Wenn ich Menschen über 50 schütze, habe ich Sicherheit für die Krankenhäuser. Dann können wir logischerweise das ganze andere Maßnahmen-Korsett abstreifen."

Laborchef: Kapazität nicht mit Freitestungen verstopfen

5.02 Uhr: Zur Entlastung der Labore sollten für Corona-Freitestungen nach Ansicht des Labormediziners Karsten Mydlak auch anerkannte Antigentests verwendet werden dürfen. "Wir haben jetzt irgendwann eine Situation, wo man auch Mut zu solchen Lücken haben muss", sagte der Leiter des Gemeinschaftslabors Cottbus MVZ der Deutschen Presse-Agentur. Um die Quarantäne zu verkürzen seien nach Expertenaussagen auch Antigentests geeignet. Freitestungen mit einem PCR-Test bei leichteren Verläufen würde die Kapazität der Labore nur "verstopfen", schätzte der Mediziner die Lage ein. Die Labore warteten nach den Beschlüssen der Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten der Länder auf eine Empfehlung der Experten.

Mehr Sicherheit für Zugbegleiter bei Corona-Kontrollen gefordert

3.30 Uhr: Beleidigungen und Gewalt: Kontrollen der Corona-Regeln wie Maskenpflicht und 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln bergen Eskalationsgefahr. "Die Kollegen werden angegangen, bedroht und geschubst", sagte der Leiter der Kasseler Geschäftsstelle der Eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Andreas Güth. Die Kontrollen dürften nicht Zugbegleiterinnen und Zugbegleitern allein überlassen werden, sondern müssten in Begleitung von Sicherheitsdiensten oder der Polizei erfolgen. "Das ist ein Gefahrenpotenzial, für das sind die Beschäftigten nicht ausgebildet", sagte Güth. Die allermeisten Fahrgäste hielten sich an die Regeln, doch einige Fälle eskalierten, sagte Güth: "Das ist ein hohes Gewaltpotenzial von ganz wenigen."

Bis zu 100.000 Fahrgäste pro Monat werden in Hannover auf Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert. Foto: Philipp Schulze / dpa

US-Politikerin Palin isst nach positiven Corona-Tests in Restaurant

00.46 Uhr: Kurz nach mehreren positiven Corona-Tests ist US-Politikerin Sarah Palin in einem New Yorker Restaurant gesichtet worden. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, verstieß die Reizfigur der politischen Rechten damit gegen die Corona-Regeln in der US-Ostküstenmetropole.

Palin saß zwar am Mittwoch im Außenbereich des Restaurants in der noblen Upper East Side, müsste sich aber eigentlich von anderen Menschen isolieren. Republikanerin Palin, die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Bewerberin für das Amt der Vize-Präsidentin 2008, ist nicht geimpft und sagte zu den Aussichten, sich immunisieren zu lassen kürzlich: "Nur über meine Leiche". Deshalb sorgte sie in New York schon vor einigen Tagen für Unmut, weil sie im Innenbereich eines Restaurants aß. Dies dürfen in der Großstadt nur vollständig Geimpfte.

Sarah Palin spricht 2017 bei einer Kundgebung in Montgomery. Foto: dpa

Intensivmediziner warnen vor wieder ansteigenden Patientenzahlen

Intensivmediziner haben vor steigenden Patientenzahlen durch die Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, sagte der "Rheinischen Post", dass er mit Blick auf die "sehr hohen Inzidenzen" damit rechne, dass "die generelle Zahl der Patienten doch wieder deutlich steigen kann und sicherlich auch wird".

Die Zahl der Covid-Patienten auf den Normalstationen sei zudem "sehr, sehr hoch", sagte Marx weiter. "Das zieht in der gesamten Klinik natürlich auch Kreise." Eine Ansteckung mit der Omikron-Variante verlaufe zwar häufig milder als mit der Delta-Variante, aber: "Wir sprechen hier nicht von einem Schnupfen", betonte Marx. "Es wird schwerwiegende Verläufe und auch Tote geben."

Corona-News von Donnerstag, 27. Januar 2022: RKI meldet alarmiernde Zahlen

22.20 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet in seinem neuen Wochenbericht zur Corona-Lage alarmierende Zahlen. Demnach hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in der Gesamtbevölkerung binnen einer Woche um 57 Prozent gesteigert. In der Altersgruppe zwischen 5 und 44 Jahren liegt die Inzidenz nun durchweg bei über 1000.

Der Anteil der Omikron-Variante hat sich weiter vergrößert. Er liegt nun bei rund 95 Prozent, die Delta-Variante ist damit endgültig nicht mehr die dominierende Mutante in Deutschland.

Das RKI schätzt die Gefährdungslage für die Bevölkerung weiterhin als sehr hoch ein. Noch immer seien 21 Prozent der Deutschen in der Altersgruppe 21 bis 59 Jahre sowie elf Prozent bei den Über-60-Jährigen nicht geimpft.

Auch für Menschen mit Grundimmunisierung (zweifacher Corona-Impfung) sei die Gefährdung als hoch einzuschätzen, schreibt das RKI. Für alle mit einer Dreifach-Impfung (Booster) sei das Erkrankungsrisiko "moderat".

Corona-Flucht: Querdenker starten Kolonie in Paraguay

21:45 Uhr: Eine Querdenker-Kolonie in Paraguay erhält in letzter Zeit regen Zulauf aus Deutschland. Das sogenannte "Grüne Paradies" in einer der ärmsten Regionen des Landes, will Menschen nicht nur Zuflucht vor Corona-Regeln inklusive Impfpflicht, sondern auch vor 5G und Chemtrails bieten.

Auf den Social-Media-Auftritten des "Paraíso Verde" werden teils krude und nachweislich falsche Verschwörungstheorien zur Pandemie verbreitet. Zudem würden die Einwohner der Kolonie in der Region bereits Einfluss auf Lokalpolitiker ausüben, berichtet der britische "Guardian".

Nun auch noch Corona-Fälle im deutschen Team nach EM-Rückkehr

20.31 Uhr: Die Corona-Fälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft reißen auch nach der Rückkehr von der EM nicht ab. Wie der Deutsche Handballbund am Donnerstagabend mitteilte, sind Torwarttrainer Mattias Andersson und Spieler Fabian Wiede, der wegen der großen Anzahl von Corona-Fällen überhaupt erst nachgereist war, betroffen. Wiede wird somit den Füchsen Berlin zunächst auch nicht zur Verfügung stehen.

Noch am Abreisetag hatte Lukas Stutzke vom Bergischen HC ebenfalls einen positiven Befund erhalten. Die Zahl der insgesamt positiv auf das Coronavirus getesteten Personen aus der deutschen Delegation stieg damit auf 18. Immerhin konnten Marcel Schiller, Sebastian Heymann, Timo Kastening und Lukas Mertens nach DHB-Angaben ihre Quarantäne mit negativen Tests beenden. Die deutsche Mannschaft hatte sich am Dienstagabend mit einem 30:29-Sieg aus dem EM-Turnier in der Slowakei und in Ungarn verabschiedet.

Kekulé: Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal verschieben

20.26 Uhr: Der Virologe Alexander Kekulé plädiert dafür, die Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal zu verschieben. Für die sich ausbreitende Omikron-Welle komme die Impfpflicht im März viel zu spät, sagte Kekulé am Donnerstag MDR Aktuell. Wenn die Politik im November gehandelt hätte, wäre die Wirkung rechtzeitig gekommen. Es zeige sich immer deutlicher, dass die Omikron-Variante leichtere Verläufe bei Infektionen auslöse.

"Das macht keine Überlastung der Intensivstationen." Das Hauptproblem seien nun viele leichtere Fälle, bei denen zu diskutieren sei, ob sie überhaupt alle ins Krankenhaus müssten. Deshalb sollte seiner Meinung nach geprüft werden, ob die Impfpflicht für Personal zum richtigen Zeitpunkt komme. Er wäre dafür, die Übergangsfrist zu verändern. Gekippt werden sollte die Impfpflicht für Berufstätige in Kliniken und Pflegeeinrichtungen aber nicht. "Ich finde, man darf und soll das von diesen Menschen abverlangen." Die Impfungen sollten spätestens wirksam sein, wenn die nächste größere Corona-Welle komme – er erwarte sie im Herbst.

Beschäftigte in der Pflege und im Gesundheitswesen riskieren ihren Job, wenn sie bis Mitte März keine Corona-Impfung nachweisen können. Foto: Marijan Murat / dpa

Lauterbach rechtfertigt Impfpflicht in sensiblen Einrichtungen

19.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Mitte März greifende Corona-Impfpflicht für Personal in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen gerechtfertigt. "Das Gesetz gilt. Es geht dabei um den Schutz derer, die besonders gefährdet sind", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Konkrete Probleme betreffend, könne der Bund den Ländern helfen, ein einheitliches Vorgehen zu bestimmen - also wie damit umzugehen sei, wenn Personal ausfalle. "Was nicht geht, ist, dass die Impfpflicht in Pflegeheimen eines Landes gilt, ein paar Kilometer weiter aber nicht." Eine Verschiebung lehne er strikt ab.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News von Donnerstag dem 27. Januar finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

