Corona: Experten warnen vor Delta-Rückkehr ++ RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Das RKI meldet am Sonntag knapp 120.000 Corona-Neuinfektionen

Experten zweifeln daran, dass das Infektionsgeschehen nach der Omikron-Welle einem endemischen Zustand deutlich näher kommt

Fachleute warnen sogar vor einer Rückkehr der Delta-Variante des Coronavirus

BDI-Präsident hält eine Rückkehr zur Schuldenbremse ab 2023 trotz Corona-Pandemie für erreichbar

Das Expertengremium der Bundesregierung zur Covid-19-Pandemie fordert den Aufbau einer besseren Informationspolitik

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter. So meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag unter Berufung auf die örtlichen Gesundheitsämter 118.970 Corona-Neuinfektionen. Eine Woche zuvor lag der Wert noch bei rund 85.000. Die bundesweite Inzidenz betrug am Sonntag 1156,8 – gegenüber 806,8 in der Vorwoche.

Viele hoffen, dass die Pandemie bald vorbei ist. Doch führende Fachleute aus Virologie und Epidemiologie haben Zweifel, dass das Corona-Infektionsgeschehen nach der Omikron-Welle einem endemischen Zustand deutlich näher kommt. Sie füchten gar eine mögliche Rückkehr der Delta-Variante. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Corona-News von Sonntag, den 30. Januar 2022: Corona-Expertenrat fordert bessere Informationspolitik

22.31 Uhr: Das Expertengremium der Bundesregierung zur Covid-19-Pandemie schlägt den Aufbau einer "nachhaltigen Infrastruktur" vor, um die Bevölkerung "evidenzbasiert, schnell und effektiv zu informieren". Ein Mangel an Übereinstimmung von verfügbaren Informationen, deren Bewertungen und den daraus folgenden Empfehlungen trage zur "Verunsicherung der Bevölkerung bei, bietet Angriffsfläche für Falsch- und Desinformation, untergräbt das Vertrauen in staatliches Handeln und gefährdet den Erfolg von wichtigen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit", heißt es in einer Erklärung.

In der Stellungnahme werden mindestens vier Bausteine dafür genannt: 1) Die Generierung des besten verfügbaren Wissens, 2) die Übersetzung der relevanten Daten in zielgruppenspezifische und verständliche Informationsformate, 3) die Verbreitung der Inhalte über "die multiplen Kanäle einer modernen Informationsgesellschaft" und 4) die Evaluation der erzielten Effekte und falls notwendig die Anpassung der Strategie. Es ist die fünfte Stellungnahme der Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachrichtungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz bei der ersten Sitzung des Corona-Expertenrates im Dezember. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung / dpa

BDI-Präsident hält Rückkehr zur Schuldenbremse ab 2023 für erreichbar

21.52 Uhr: Der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, hält eine Rückkehr zur Schuldenbremse ab dem kommenden Jahr für möglich. "Die Schuldenbremse gilt in einer Ausnahmesituation wie der Pandemie nicht. Die Rückkehr zu den Regeln der Schuldenbremse 2023 ist politisches Ziel und aus heutiger Sicht erreichbar", sagte Russwurm unserer Redaktion.

Der Industriepräsident verteidigte zudem den umstrittenen Nachtragshaushalt der Bundesregierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe eine "offene und transparente Entscheidung" getroffen, sagte Russwurm. "Jeder, dem dieser Weg nicht passt, sollte Alternativen benennen, wie Klimaziele vorangebracht und die Transformation unterstützt werden können", sagte der BDI-Präsident.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte mit dem zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 insgesamt rund 60 Milliarden Euro an nicht abgerufenen Corona-Hilfen in den Energie- und Klimafonds (EKF) umgeleitet. CDU/CSU halten das Vorgehen für verfassungswidrig und wollen vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.

Corona Pandemie – Wie wir endlich aus der Krise kommen

21.50 Uhr: Wie lange halten die Menschen den Pandemie-Modus aus? Um ihn zu beenden, sind grundsätzliche Fragen zu klären, meint Alexander Klay. Lesen Sie hier seinen Kommentar: Corona-Pandemie – Wie wir endlich aus der Krise kommen

Corona-Änderungen im Februar: Novavax und Impfzertifikat

21.37 Uhr: Viele tiefgreifende Gesetzesänderungen traten schon zum Jahreswechsel in Kraft. Zum Monatswechsel betreffen die Änderungen daher auch größtenteils die Corona-Regeln. Was im Februar auf Sie zukommt, lesen Sie in unserer Übersicht: Impfzertifikat, Novavax, Steuer – Das ändert sich im Februar

Eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Novavax. Foto: Alastair Grant/AP/dpa

CDU-Politiker Lewe: Unklar, für wen Impfpflicht gilt

21.26 Uhr: Führende Fachleute aus Virologie und Epidemiologie haben Zweifel, dass das Corona-Infektionsgeschehen nach der Omikron-Welle einem endemischen Zustand deutlich näher kommt. "Es ist absolut möglich, dass nach dem Abflachen der aktuellen Welle Delta zurückkommt", sagte Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München, unserer Redaktion. "Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst."

Die Immunität nach einer Omikron-Infektion sei ein wenig anders als nach einer Delta-Infektion. Wenn man geimpft ist und vielleicht zusätzlich eine Infektion hatte, könne das Immunsystem mit neuen Varianten, die jetzt kommen könnten, aber gut umgehen.

Im Falle einer neuen Welle im Herbst müsse man erwägen, "ob man die Immunität der Risikogruppen nochmal mit einer vierten Impfung auffrischt", so die Virologin. Die Daten aus Israel zu einer vierten Impfung müssten vor diesem Hintergrund bewertet werden. Lesen Sie dazu: Übergang zur Endemie – Wann ist die Pandemie endlich vorbei?

Corona: Vorzeitiges Aus der EEG-Umlage – Mittelstand fordert weitere Entlastung bei Energiekosten

21.00 Uhr: Der Vorstoß zur vorzeitigen Abschaffung der EEG-Umlage von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) trifft in der Wirtschaft auf Zustimmung, geht aber nach Vorstellungen des Mittelstandes nicht weit genug.

Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), bezeichnete die Lindner-Äußerungen gegenüber unserer Redaktion als "lobenswert": "Damit wird ein Beitrag zur finanziellen Entlastung der Unternehmen und Verbraucher geleistet. Dies ist angesichts konjunktureller Bremsspuren und Preisexplosionen bei Energie und Lebensmitteln überfällig", sagte Jerger.

Der Verbandschef forderte jedoch weitere Entlastungen. So sei die Stromsteuer in Deutschland über 20 Mal höher als von der EU vorgeschrieben. Dies erzeuge hohe Nachteile bei der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produzenten und verringere zusätzlich das Wirtschaftswachstum. Jerger: "Es ist deshalb erforderlich, über die EEG-Umlage hinaus die Energiekosten auf das europäische Niveau abzusenken."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von 30. Januar finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

