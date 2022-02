Stiko empfiehlt Impfung mit Novavax-Impfstoff

Do, 03.02.2022, 12.08 Uhr

In Deutschland kann bald auch der Impfstoff des US-Herstellers Novavax verimpft werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) gab jetzt eine entsprechende Empfehlung ab. Die Bundesländer können selbst entscheiden, für wen sie den neuen Impfstoff verfügbar machen. of a laboratory of US biotech firm Novavax