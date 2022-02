Corona-Ursprung: Drosten wehrt sich gegen Vorwürfe – "Extremperson"

„Kein Interview, sondern ein Vorkommnis“. Mit diesen Worten hat der Berliner Charité-Chefvirologe Christian Drosten auf eine Veröffentlichung im liberal-konservativen Online-Magazin „Cicero“ reagiert. Das Magazin hatte zuvor ein Gespräch mit dem Hamburger Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger publiziert – in dem jener Drosten schwere Vorwürfe macht.

Konkret wirft Wiesendanger Drosten vor, dass der gemeinsam mit weiteren Virologen gezielt die Öffentlichtkeit über den Ursprung des Coronavirus getäuscht habe. Dagegen wehrt sich der Virologe bei Twitter. „Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen“, kritisierte Drosten am Donnerstagabend. Belastbaren Tatsachenbehauptungen werde in dem Gespräch ausgewichen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Freitag teilte Drosten „aus gegebenem Anlass“ zudem einen im Fachblatt „The Lancet“ veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 2021. Unter dem Titel „Die Wissenschaft, nicht Spekulation, ist essenziell um herausfinden, wie Sars-Cov-2 den Menschen erreichte“ hatte Drosten zusammen mit anderen Forschenden unter anderem für einen wissenschaftlichen Umgang mit dem Coronavirus gepocht.

Cicero bietet einem Extremcharakter die Bühne und provoziert persönliche Angriffe gegen mich durch suggestive Fragen. Antworten werden im Andeutungs- und Wertungsbereich stehengelassen, belastbaren Tatsachenbehauptungen ausgewichen. Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis. https://t.co/V0KZL9CkPZ — Christian Drosten (@c_drosten) February 3, 2022

Drosten vermutet gezielte Kampagne hinter Artikeln

Neben dem Interview mit dem Nanowissenschaftler Wiesendanger im „Cicero“ war auch eines mit ihm in der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) erschienen. In beiden führte der Forscher in mehreren Punkten seine Theorie aus, Sars-CoV-2 stamme aus einem Labor in Wuhan. Führenden internationalen Virologen wie Drosten, die von einem Ursprung des Virus aus dem Tierreich ausgehen, warf er bewusste Irreführung und Vertuschung vor. Bei Twitter vermutet der Virologe wegen der ähnlich-lautenden Interviews, es werde eine Kampagne (gegen ihn, d. Red.) betrieben.

Eine Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) war in einem Bericht zur Herkunft des Coronavirus zu dem Schluss gekommen, die Theorie, das Virus könne mit einem Labor-Vorfall zu tun haben und sei somit künstlichen Ursprungs, sei „extrem unwahrscheinlich“. Wiesendanger vertritt eine gegensätzliche Position.

Vor rund einem Jahr sorgte er mit einer Untersuchung für Schlagzeilen, in der er zum Ergebnis kam, dass sowohl Zahl als auch Qualität der Indizien für einen Labor-Unfall am virologischen Institut der Stadt Wuhan in China als Ursache der Pandemie sprächen. In der Kritik stand nicht zuletzt die Methodik der Arbeit – als Quellen nutzte er beispielsweise auch Youtube-Videos. (pcl/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de