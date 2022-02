Videografik: Die britischen Royals

So, 06.02.2022, 09.15 Uhr

Die meisten Briten kennen niemand anderen an der Spitze des Vereinigten Königreichs als Elizabeth II. Die 95-Jährige ist nicht nur die am längsten herrschende, sondern auch die weltweit älteste noch regierende Monarchin. Am 6. Februar begeht die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum.