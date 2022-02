Corona: Intensivbetten-Belegung steigt ++ Experten warnen vor schweren Omikron-Fällen

Das RKI hat am Sonntagmehr als 133.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Auch die Inzidenz stieg weiter an

Experten warnen mit Blick auf die Corona-Welle in Israel vor schwereren Omikron-Verläufen

Die Bundesschülerkonferenz spricht sich gegen eine Aufhebung der Präsenzpflicht aus

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in der Corona-Pandemie in Deutschland mit 1400,8 einen neuen Höchststand erreicht. Das gab das Robert Koch-Institut am Sonntag bekannt. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 133.173. Experten warnen nun davor, dass auch die Zahl der schweren Omikron-Verläufe möglicherweise steigen könnte.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Israel etwa erreichte die Zahl der Corona-Schwerkranken einen Höchststand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren. Karl Lauterbach wies auf Twitter darauf hin, dass die höhere Omikron-Sterblichkeit in Israel vor allem darauf zurückgehe, dass viele Ältere ungeimpft seien. Interist und Impfstoffforscher Leif Erik Sander machte darauf aufmerksam, dass in Deutschland die Belegung der Intensivbetten in manchen Altersgruppen wieder steige.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Sonntag, 6. Februar:Bundesschülerkonferenz gegen Aufhebung der Präsenzpflicht

22.00 Uhr: Die Bundesschülerkonferenz spricht sich mit Nachdruck gegen eine Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen aus. In einem am Wochenende verabschiedeten Positionspapier, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: "Die Aufhebung der Präsenzpflicht würde zu einer großen zusätzlichen Belastung für Lehrer:innen führen und Chancenungleichheit unter Schüler:innen verschärfen."

Das Papier ist eine Reaktion auf die Initiative #Wirwerdenlaut von Schülerinnen und Schülern, die besseren Schutz vor einer Corona-Infektion in der Schule verlangen. Eine der zentralen Forderungen der Initiative ist die Aufhebung der Präsenzpflicht.

"Schulen müssen möglichst sichere Orte innerhalb der Pandemie darstellen", schreibt die Bundesschülerkonferenz in ihrem Papier. Doch dass müsse geschehen, "ohne dabei den Unterrichtsbetrieb grundsätzlich durch Distanzunterricht in Frage zu stellen." Die Möglichkeiten zum digitalen Unterricht seien nicht ausreichend gut, um negative Effekte des Distanzunterrichts einzudämmen. "Zudem wird die Verantwortung ein weiteres Mal auf Schüler:innen umgelegt, indem sie selbst die Risiken des Schulbetriebs einschätzen sollen", heißt es weiter.

Omikron: Experten warnen vor steigender ITS-Belegung und Sterbezahlen

21.34 Uhr: Bisher gilt die Omikron-Variante des Coronavirus zwar als sehr ansteckende, aber eher mildere Mutante. Doch Experten warnen davor, Omikron zu verharmlosen. Wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf Twitter erklärte, zeigen etwa neue Daten aus Israel, dass die Sterblichkeit dort steigt. Das gehe darauf zurück, dass viele Ältere ungeimpft sein. "Bisher konnten wir in Deutschland solche Sterberaten verhindern, weil ältere Ungeimpfte durch unsere Massnahmen geschützt wurden", so Lauterbach.

Auch der Internist und Impfstoffforscher Leif Erik Sander weist auf Twitter auf eine steigende Belegung von Intenstivbetten hin. "Die Omikron-Welle betrifft bisher vornehmlich jüngere & geimpfte Bevölkerungsgruppen, sobald Ältere (& Ungeimpfte) stärker einbezogen werden, kann die Krankheitslast deutlich steigen", schreibt Sander.

Genau diesen Aspekt gilt es zu beachten. Die Omikron-Welle betrifft bisher vornehmlich jüngere & geimpfte Bevölkerungsgruppen, sobald Ältere (& Ungeimpfte) stärker einbezogen werden, kann die Krankheitslast deutlich steigen. Erste Anzeichen sieht man bei der ITS-Belegung. #Impfen https://t.co/Lno148Udmh pic.twitter.com/Qo5iOd7C3a — Leif Erik Sander (@Sander_Lab) February 6, 2022

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Sonntag, 8. Februar, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de