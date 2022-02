Tod im Brunnen: Rayans Eltern bedanken sich bei Helfern

Mo, 07.02.2022, 11.58 Uhr

Nach dem Tod des in einen Brunnen gefallenen Jungen soll der Fünfjährige in seinem marokkanischen Heimatort in den Rif-Bergen beigesetzt werden. Die Eltern bedankten sich für die Anteilnahme und Unterstützung.