Corona: Streit um Impfpflicht ++ Lauterbach geht auf Söder los

Eigentlich gilt die Impfpflicht in der Pflege ab Mitte März. Doch die Union sträubt sich nun gegen die Corona-Maßnahme. Mehr im Blog.

Ab dem 8. Februar dürfen auch Apotheken in Deutschland Corona-Impfungen anbieten. Das Personal muss dafür besonders geschult sein.

Corona-Impfung in der Apotheke: Das muss man wissen

Das RKI meldet am Dienstag aktuelle Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenz

Um die Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte ist ein Streit entbrannt

Der Städte- und Gemeindebund zeigt Verständnis für eine Aussetzung der Impfpflicht in Bayern

Gesundheitsminister Lauterbach kritisiert die Pläne scharf

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet täglich neue Rekorde bei den Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenz. Doch härtere Regeln sind derzeit nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Karl Lauterbach (SPD) stellt Lockerungen der Maßnahmen – sogar noch vor Ostern – in Aussicht. Die Kehrtwende der Union bei der Impfpflicht in der Pflege sieht der Bundesgesundheitsminister hingegen alles andere als locker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CDU-Chef Friedrich Merz wollen die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht vorerst aussetzen. Lauterbach kritisierte die Pläne scharf: "Auch die bayerische Landesregierung sollte das beschlossene Gesetz ernst nehmen."

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Corona-News von Montag, 7. Februar: Kommunen: Zeitliche Streckung der Impfpflicht kann geboten sein

22.01 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat Verständnis für die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Bayern gezeigt. "Man sollte die Impfpflicht nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber in begründeten Ausnahmefällen kann eine zeitliche Streckung geboten sein", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Wenn die Funktionsfähigkeit oder der laufende Betrieb gefährdet sind, kann es richtig sein, hier zusätzlichen Spielraum zu eröffnen."

In der konkreten Umsetzung zeigen sich regionale Unterschiede, die den zeitgerechten Vollzug behinderten. "Während Sozialeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen bei Ihrem Personal teilweise eine Impfquote von 97 Prozent melden, sieht dies offenbar bei vielen Einrichtungen in Bayern anders aus", sagte Landsberg. "Entsprechendes dürfte wohl auch für einige ostdeutsche Bundesländer gelten."

Die Schwierigkeiten seien teilweise vorhersehbar gewesen, kritisierte der Hauptgeschäftsführer. Zugleich seien sie "eine Mahnung, bei einer möglichen allgemeinen Impfpflicht vorab genau festzulegen, wie der Vollzug, die Umsetzung und die Kontrollen geregelt werden".

