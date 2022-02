Dm-Gründer tot: Götz Werner mit 78 Jahren gestorben

Berlin Der Gründer der Drogeriekette dm ist tot. Götz Werner verstarb am Dienstag im Alter von 78 Jahren. Das teilte das Unternehmen mit.

Der Gründer der Drogeriekette dm ist tot. Götz Werner verstarb am Dienstagvormittag im Alter von 78 Jahren. Das teilte das Unternehmen in Karlsruhe mit.

Werner ist nach Angaben seines Sohnes Christoph friedlich verstorben. Die Familie sei in tiefer und stiller Trauer. In den vergangenen Monaten hätten die Kräfte des dm-Gründers kontinuierlich nachgelassen. Er habe seinen Tätigkeitsradius immer stärker einschränken müssen. Doch Wernder habe dies "mit großer Tapferkeit ertragen", heißt es in der Mitteilung.

Der Sohn eines Drogisten wurde 1944 in Heidelberg geboren. Werner wollte in die Fußstapfen seines Vaters treten und arbeitete nach abgeschlossener Lehre im Familienunternehmen "Drogerie Werner". Nach einer Zwischenstation in der Karlsruher "Drogerie Roth" gründete Werner 1973 seinen eigenen "dm-drogerie markt", um seine Vorstellungen von Unternehmenskultur und Innovation umzusetzen.

In Kürze mehr dazu. (dpa/fmg)

