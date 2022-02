"Dschungelcamp": Daniel Hartwich hört auf – Wer sein Nachfolger sein könnte

Seit Jahren moderieren sie zusammen im Dschungel. Doch was ihr Privatleben angeht, so verfolgen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich unterschiedliche Strategien ...

Viele Fans der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" dürfte die Meldung schockieren: Daniel Hartwich, Moderator und neben Sonja Zietlow das Gesicht des "Dschungelcamps", gibt die Moderation der Show ab.

Am Dienstag kündigte RTL Hartwichs Rückzug in einer Pressemitteilung an. Darin erklärte der 43-Jährige auch, warum er das "Dschungelcamp" künftig nicht mehr als Moderator begleiten wird: "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann", heißt es in der Mitteilung.

Daniel Hartwich: Neun Jahre moderierte er das "Dschungelcamp"

Damit geht für das "Dschungelcamp" eine Ära zu Ende. Neun Jahre lang moderierte Hartwich die RTL-Sendung, bei der mehr oder weniger bekannte Promis verschiedene Prüfungen bestehen müssen. Dadurch sammeln sie Sterne, die ihnen Annehmlichkeiten im als hart dargestellten "Dschungelalltag" verschaffen – zum Beispiel besseres Essen oder Zigaretten.

Am Ende gibt es einen Dschungelkönig oder eine Dschungelkönigin, die vom Publikum gewählt wird. Der Reiz in der Sendung liegt auch in den Skandalen, die sie produziert. So musste das Model Janina Youssefian nach einem rassistischen Wortgefecht das diesjährige "Dschungelcamp" verlassen.

Daniel Hartwich ist seit 2013 ein wichtiger Bestandteil der Show. Gemeinsam mit Kollegin Sonja Zietlow lockert er das "Dschungelcamp" immer wieder mit sarkastischen Zwischenmoderationen auf. Hartwich übernahm die Moderation im Jahr 2013. Sein Vorgänger, der Comedian Dirk Bach, war zuvor gestorben.

Moderieren das "Dschungelcamp" seit neun Jahren: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow. Foto: Stefan Gregorowius/dpa

Wer wird Daniel Hartwichs Nachfolger bei "IBES"?

Nach neun Jahren ist Hartwich voll des Lobes für das Team von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": "Es war mir eine Freude und Ehre, mit solch talentierten Fernsehmachern zu arbeiten", heißt es in der RTL-Pressemitteilung. "Ich freue mich darauf, die Show kommendes Jahr als Zuschauer zu Hause zu genießen".

Viel Lob und liebe Worte kommen auch von Hartwichs Moderationspartnerin Sonja Zietlow: "Ich kann seine Entscheidung absolut nachvollziehen, auch wenn ich es persönlich natürlich schade finde. In den letzten neun Jahren haben wir miteinander viel er- und durchlebt. Wir haben viel gelacht und einmalige Momente erlebt und erschaffen. Das wird immer Teil meines Lebens bleiben."

Wer die Nachfolge von Daniel Hartwich antritt, ist noch völlig unklar. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner sagte dazu nur, der Sender habe dazu bereits "erste, sehr gute Gespräche geführt". Die "Bild"-Zeitung schreibt, als Nachfolger werde der Komiker Chris Tall gehandelt.

