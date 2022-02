Trotz Rekord-Inzidenz: Scholz verspricht erste Corona-Lockerungen

Fr, 11.02.2022, 12.14 Uhr

In der Corona-Pandemie erreichen die Infektionszahlen immer noch täglich Rekordwerte, dennoch will jetzt auch Deutschland erste Lockerungsschritte wagen. Details zu den Plänen nennt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Rede vor dem Bundesrat nicht.