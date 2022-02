Corona: Neue RKI-Zahlen ++ Zahl der Neuinfektionen steigt

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie niest und sich schwach fühlt, denkt sofort an eine mögliche Infektion. Diese Tipps helfen, die Symptome zu unterscheiden.

Omikron vs. Heuschnupfen: So unterscheiden sich die Symptome

Omikron vs. Heuschnupfen: So unterscheiden sich die Symptome

Das RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenz

Amtsärzte rechnen mit einem Beschluss über Ende der Schutzmaßnahmen erst Anfang März

Die Pflegebeauftragte will Lockerungen erst bei höher Impfquote

Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in der Corona-Pandemie immer noch täglich neue Rekorde. Auch am Freitag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1472,2 einen neuen Höchstwert. Die Omikron-Variante treibt das Infektionsgeschehen in Deutschland weiter an. Doch statt neuer Regeln sind jetzt vor allem Lockerungen im Gespräch. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich zuletzt dafür aus, beim Corona-Gipfel in der kommenden Woche einen ersten Öffnungsschritt anzugehen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.







Corona-News von Freitag, 11. Februar 2022: Amtsärzte: Beschluss über das Ende der Schutzmaßnahmen erst Anfang März

22.01 Uhr: Die deutschen Amtsärzte warnen vor zu frühen Festlegungen bei einem Ende der Corona-Maßnahmen: "Ob die Maßnahmen verlängert werden sollten, beziehungsweise in welchem Umfang sie fortgesetzt werden, muss anhand der pandemischen Lage in den ersten Märzwochen entschieden werden", sagte Elke Bruns-Philipps, stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD).

Zwischen den Ampel-Fraktionen FDP und Grünen herrscht Uneinigkeit in der Frage, ob die bis zum 19. März befristeten Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz verlängert werden sollen. Die FDP ist dagegen, die Grünen sind dafür.

Pflegebeauftragte: Lockerungen bei höherer Impfquote

21.59 Uhr: In der Debatte um eine Ende der Corona-Maßnahmen fordert die Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Claudia Moll, an den Schutzmaßnahmen für Senioreneinrichtungen so lange festzuhalten, bis deutlich mehr Menschen in Deutschland geimpft sind: "Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen müssen wir noch länger gut schützen", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion.

"Hier sollte es weiterhin eine Maskenpflicht und eine 3-G-Regel für Besucher geben. Lockerungen in diesem Bereich sind erst möglich, wenn wir eine deutlich höhere Impfquote erreicht haben." Grundsätzlich sei es aber möglich, bei stabil sinkenden Infektionszahlen Öffnungsschritte anzugehen. "In einem ersten Schritt sollten wir die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich lockern - schrittweise."

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de