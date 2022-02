Beschlussvorlage für Corona-Gipfel: Diese Lockerungen sollen kommen

Vor der nächsten Corona-Gipfel am Mittwoch zeichnet sich ab, dass in den nächsten Wochen konkrete Lockerungen der Schutzmaßnahmen gegen Corona kommen werden: Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März „sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“, heißt es in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde am Mittwoch, die dieser Redaktion vorliegt.

Geplant sind demnach drei Schritte für die Lockerung der Corona-Regeln: Zuerst sollen für geimpfte und genesene Personen private Zusammenkünfte wieder im größeren Rahmen möglich sein. Bisher waren maximal 10 Personen bei privaten Treffen erlaubt. Diese Zahl soll jetzt steigen – im Papier ist die Rede von 20 Personen. Die Zahl steht aber noch in eckigen Klammern, was bedeutet, dass es darüber noch keine Einigung gibt.

Für ungeimpfte Menschen sollen vorerst weiterhin strenge Kontaktbeschränkungen gelten – maximal der eigene Haushalt und zwei Personen eines weiteren Haushalts dürfen demnach zusammenkommen.

3G in Gastronomie und Hotels ab 4. März

Dort, wo sie noch gilt, soll außerdem die 2G-Regel im Einzelhandel wegfallen. Einkaufen soll für alle ohne Kontrolle möglich werden. An der Maskenpflicht soll aber festgehalten werden.

Der nächste Öffnungsschritt ist laut der Vorlage dann für den 4. März geplant: In Gastronomie und Hotellerie soll dann wieder 3G gelten. Zugang hätten dann neben Geimpften und Genesenen auch Personen mit einem tagesaktuellen negativen Test.

Und auch Clubs und Diskotheken sollen dann wieder öffnen – allerdings vorerst nur für geimpfte und genesene Menschen mit tagesaktuellem Test oder Menschen, die bereits die Booster-Impfung bekommen haben. Es gälte also die 2G-Plus-Regel.

Großveranstaltungen draußen mit bis zu 25.000 Personen

Auch Großveranstaltungen, zum Beispiel im Sport, sollen ab dem 4. März wieder mit mehr Menschen möglich sein. Auch hier stehen die exakten Zahlen aber noch in eckigen Klammern: Vorgeschlagen sind eine maximale Auslastung von 40 Prozent oder bis zu 4000 Menschen in Innenräumen, im Freien eine Auslastung von bis zu 60 Prozent oder maximal 25.000 Menschen. Masken und Hygienekonzepte soll es weiterhin geben.

Der dritte und letzte Schritt ist laut der Vorlage für den 20. März vorgesehen: „Alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ sollen dann wegfallen. Auch die Homeoffice-Pflicht nach dem Infektionsschutzgesetz soll dann nicht mehr gelten.

Leitgedanke für die skizzierten Öffnungsschritte ist laut dem Papier, so viele Beschränkungen wie möglich zurückzunehmen und gleichzeitig „so viele flankierende Maßnahmen wie nötig“ aufrechtzuerhalten, um keinen neuen Anstieg der Zahlen zu riskieren. Von zentraler Bedeutung sei es, dass zunächst weiterhin Masken getragen würden.

Wüst hält stufenweise Corona-Lockerungen für vertretbar

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält die schrittweise Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen für vertretbar. "Wir treten dank milderer Krankheitsverläufe in eine neue Phase der Pandemie ein, die Perspektiven für schrittweise Öffnungen ermöglicht", sagte Wüst der Tageszeitung "Welt" (Montag). Die Lockerungen müssten aber durch einen Basisschutz abgesichert werden, "damit wir sie nicht wieder zurücknehmen müssen", sagte Wüst, der aktuell auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist.

