Unfall in Oberbayern

Unfall in Oberbayern S-Bahn-Zusammenstoß bei München: Ein Toter, viele Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München sind am ein Mensch getötet und rund 30 Menschen verletzt worden.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Fahrgast. Über die Schwere der Verletzungen bei den anderen Opfern gab es ebenfalls keine genauen Informationen.

Die zwei Züge waren laut Polizei am Montag gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn zusammengestoßen. Die Ursache des Unglücks sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn "Gegenstände auf der Strecke" seien. Die Strecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-125763/15