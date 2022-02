Beim Sturz eines Autos in die Salzach in Österreich sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Unglück ORF: Auto in Salzach gestürzt - drei Tote

Beim Sturz eines Autos in die Salzach in Österreich sind nach Informationen des Senders ORF drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind, zitiert der ORF die Einsatzkräfte.

Der Wagen habe ein Geländer durchschlagen und sei am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache bei Oberndorf in den Fluss an der deutsch-österreichischen Grenze gestürzt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Kind sei geborgen worden, aber die Reanimationsversuche seien vergeblich geblieben. Nach Angaben von Helfern dürften alle drei Insassen beim Eintreffen der Rettungskräfte schon tot gewesen sein. "Sie waren ungefähr eine Stunde im Wasser", sagte ein Helfer dem ORF. Die Polizei konnte zunächst keine genauen Angaben zum Geschehen machen.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-219289/2