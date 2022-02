Zwillinge: Unglaubliche Konstellation - Babys sind "Cousins und Brüder"

Das Baby-Dreimaleins: So selten sind eineiige Drillinge

Es fing damit an, dass sich Brittany und Briana aus Virginia die eineiigen Zwillingsbrüder Josh und Jeremy Salyers als Ehemänner aussuchten – gefunkt hatte es, wo sonst, auf einem Festival für Zwillinge im Jahr 2017. Sechs Monate später hielten die Männer um die Hände der Schwestern an. „Ich und Josh wussten immer, dass wir Zwillinge finden müssten, wenn wir jemals heiraten wollten“, sagte Jeremy in der Reality-Serie „Extreme Sisters“. Brittany und Briana dachten ähnlich: „Wir hatten oft Beziehungen mit Einzelpersonen, die unsere Verbindung nicht verstanden haben.“

Tief im Inneren hätten sie beide immer den Traum gehabt, identische Zwillingsbrüder zu heiraten. „Es gab immer einen Grundstress. Wenn es bei einer von uns mit einem Einzeltypen ernst würde, dann würde das den Traum, den wir zusammen hatten, ruinieren.“ Kürzlich haben die Paare Kinder bekommen – im Abstand von wenigen Monaten.

Auf der Plattform In­stagram präsentieren die vier ihren Nachwuchs der Öffentlichkeit. Die beiden Jungs heißen Jax und Jett. Die ähnlich klingenden Vornamen sind kein Zufall, sondern deuten an, dass auch die Kinder ein enges Verhältnis zueinander entwickeln sollen. Die Jungs seien nämlich nicht nur Cousins, „sondern auch vollgenetische Geschwister“, erklären die Schwestern ihrer Fangemeinde: Sowohl die Mütter als auch die Väter der Kinder seien ja genetisch identisch und hätten die gleiche DNA an die Kinder weitergegeben.

Die Zwillingsfamilien machen alles gemeinsam

Alle sechs wohnen unter einem Dach und teilen sich ein Konto. „Ich fühle mich als Jetts Elternteil, und ich glaube, er empfindet dasselbe für Jax“, sagte Jeremy in der TV-Show „Entertainment Tonight“. Die Schwestern zeigen sich dankbar, dass sie viele Meilensteine ​​ihres Lebens gemeinsam erlebt haben, vom Schulabschluss bis zur Doppelhochzeit. „Wir leben alle zusammen und ziehen die Kinder gemeinsam auf. Es fühlt sich an wie eine Familieneinheit, nicht wie zwei getrennte Paare mit ihren eigenen Babys. Wir sind zu viert mit unseren beiden Babys.“

(fmg)

