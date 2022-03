ESC: Malik Harris tritt für Deutschland an - So lief der Vorentscheid

Sechs Bewerber traten am Freitag in Hamburg beim deutschen Vorentscheid für den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) in Turin an. Mit seinem Song "Rockstars" überzeugte am Ende aber Malik Harris nicht nur die einzelnen Abstimmungen bei den Sendern, sondern auch das Publikum.

Der 24-Jährige aus Landsberg am Lech (Bayern) konnte sich in der Summe aus den Stimmen von Radiohörern und Fernsehzuschauern durchsetzen. Der Sohn von Ex-Talkmaster Ricky Harris verwies mit 208 Punkten "I Swear to God" von Maël & Jonas auf Rang zwei, die auf 185 Punkte kamen. Auf Rang drei kam der Wahl-Hamburger Nico Suave & Team Liebe mit "Hallo Welt".

Lokalmatadorin Emily Roberts wurde Letzte, nachdem sie bei ihrem Auftritt zwischenzeitlich den Text ihres Songs "Soap" vergessen hatte. Anschließend entschuldigte sie sich bei den Zuschauern. Mut sprach ihr Moderatorin Barbara Schöneberger zu. "Ich kann das so gut verstehen. Weiß du, wie oft ich in meiner Karriere schon da stand und nicht mehr weiter wusste. Jeder kennt diesen Moment."

ESC-Vorentscheid: Abend stand im Zeichen des Friedens

Unter den Startern der live in der ARD und den dritten Programmen ausgestrahlten Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" sind einer breiteren Öffentlichkeit bislang unbekannte Sängerinnen, Sänger und Gruppen. Die gesamte Veranstaltung solidarisiert sich mit der Ukraine - die ukrainische Sängerin Jamala, die den ESC 2016 gewann, trat während der Sendung auf, ständig wurde die Spendenhotline eingeblendet.

Auch eine besondere Version von "Ein bisschen Frieden" erklang an dem Abend, der wie zuletzt auch von Barbara Schöneberger moderiert wurde. "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni gab am Ende bekannt, dass insgesamt in den vergangenen Tagen über 67 Millionen Euro Spenden für die Ukraine eingegangen seien.

Zur Wahl als deutscher Beitrag 2022 standen neben dem Gewinner die Lieder "I Swear to God" von Maël & Jonas, "Alive" von Eros Atomus, "Soap" von Emily Roberts, "Anxiety" von Felicia Lu und "Hallo Welt" von Wahl-Hamburger Nico Suave & Team Liebe. Eine Jury wählte die Songs aus fast 950 Bewerbungen aus.

Die Kandidaten und Kandidatinnen beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) 2022. Foto: Christian Charisius/dpa

ESC: Erste Vorentscheids-Show seit zwei Jahren

Über den deutschen ESC-Vertreter wurde erstmals seit zwei Jahren wieder per Vorentscheidung unter Einbeziehung des Publikums abgestimmt. In den vergangenen beiden Jahren verzichtete der Norddeutsche Rundfunk als verantwortlicher ARD-Sender auf einen Vorentscheid.

Das Finale des Eurovision Song Contests findet am 14. Mai in Turin statt. im vergangenen Jahr gewann die italienische Band Maneskin den Wettbewerb, der deutsche Beitrag landete auf dem vorletzten Platz. (fmg/dpa)

