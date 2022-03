Corona-Ausbruch auf "Traumschiff" – Schauspielerin infiziert

Nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie verteidigt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das neue Infektionsschutzgesetz, das am Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Die Bundesländer bekräftigen hingegen ihre Kritik an den Gesetzesentwurf.

Auf dem ZDF-"Traumschiff" soll es einen weiteren Coronavirus-Fall geben. Kurz nachdem Anfang des Monats Florian Silbereisen (40) aufgrund einer Infektion in Lappland in Quarantäne gehen musste, soll nach Informationen der "Bild" nun auch Schauspielerin Barbara Wussow (61) positiv getestet worden sein.

Die "Traumschiff"-Crew: Max Parger (Florian Silbereisen, l), Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.l.), Dr. Sander (Nick Wilder, 2.v.r.) und Hanna Liebhold (Barbara Wussow, r.). Foto: Dirk Bartling/ZDF/dpa

Auf der "MS Artania" wird derzeit eine neue Folge der ZDF-Serie "Das Traumschiff" gedreht. Als Wussow, die in der Serie die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold spielt, am 13. März in Richtung "Traumschiff" aufbrach, sei noch alles gut gewesen, berichtete der Ehemann der Schauspielerin, Albert Fortell, der "Bild": "Als Barbara in Wien losflog, war sie negativ getestet."

Barbara Wussow nach Corona-Infektion in Quarantäne

Laut dem Bericht soll sich Wussow nun in ihrer Kabine in Quarantäne befinden. Die Auswirkungen der Infektion scheinen sich allerdings noch in Grenzen zu halten. "Wir haben telefoniert, es scheint ihr gut zu gehen", erzählte Fortell.

Das ZDF äußerte sich bisher nicht zu dem Corona-Fall, auch ob sich noch weitere Mitglieder der "Traumschiff"-Crew infizierten ist unklar. Wie "t-online" berichtet, sollen die Dreharbeiten für die aktuelle Folge allerdings wie geplant bis zum 30. März fortgesetzt werden.

